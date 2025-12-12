Wells Fargo nabírá investiční bankéře a míří mezi elitu Wall Street

-
Wells Fargo poskočila na 8. místo v globálním M&A žebříčku podle objemu.
-
Najala přes 125 managing directorů a dál expanduje v oblasti investičního bankovnictví.
-
Účastní se velkých transakcí, včetně Netflix–Warner Bros a Union Pacific–Norfolk Southern.
-
CEO Scharf má ambici dostat banku mezi 5 největších investičních bank na světě.
-
Wells Fargo poskočila na 8. místo v globálním M&A žebříčku podle objemu.
-
Najala přes 125 managing directorů a dál expanduje v oblasti investičního bankovnictví.
-
Účastní se velkých transakcí, včetně Netflix–Warner Bros a Union Pacific–Norfolk Southern.
-
CEO Scharf má ambici dostat banku mezi 5 největších investičních bank na světě.
Americká banka Wells Fargo, čtvrtá největší banka v USA podle velikosti aktiv, rozšiřuje své investiční bankovnictví ve snaze stát se jedním z pěti největších hráčů v tomto oboru. Po letech omezení ze strany regulátorů, která skončila v červnu 2025, nyní banka masivně investuje do rozšíření svých týmů a získávání větších mandátů v oblasti fúzí a akvizic.
Wells Fargo poskočila z 17. na 8. místo v globálním žebříčku investičních bank podle objemu M&A transakcí, což je největší meziroční skok mezi hlavními bankami. Jde zároveň o její první umístění v top 10 od roku 1995, kdy agentura Dealogic začala žebříček sestavovat.
Tato expanze je tažena několika klíčovými faktory: silným americkým hospodářstvím, vysokými valuacemi akcií, nízkými úvěrovými spready a změkčující se měnovou politikou Fedu.
Šéf firemního a investičního bankovnictví Fernando Rivas uvedl, že Wells Fargo najímá desítky nových managing directorů ročně a tento trend bude pokračovat. Od roku 2019 najala banka přes 125 seniorních bankéřů, včetně nových šéfů pro oblasti M&A, private equity, průmysl, technologie, zdravotnictví a kapitálové trhy.
Mezi největší letošní úspěchy patří účast na poradenství u velkých transakcí:
-
Netflix vs. Warner Bros Discovery – akvizice za 72 miliard USD (předpokládané poplatky pro Wells Fargo: 37 milionů USD),
-
Union Pacific vs. Norfolk Southern – akvizice za 85 miliard USD (poplatky: 52,5 milionu USD).
Podle analytiků tyto obchody značně posilují důvěryhodnost Wells Fargo jako vážného hráče ve světě investičního bankovnictví. I když banka zatím zaostává v příjmech z M&A transakcí (20. místo podle výše poplatků), rychlý růst jejího „fee poolu“ ukazuje na zlepšující se pozici. Akcie Wells Fargo letos vzrostly téměř o 32 %, což je mírně více než průměr bankovního sektoru v indexu S&P 500.
Graf WFC.US (D1)
Akcie Wells Fargo aktuálně dosáhly úrovně 92,49 USD, což představuje nové lokální maximum a potvrzení silného růstového trendu. Cena prorazila výše po několika týdnech konsolidace a zůstává výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 (85,65 USD) a SMA 100 (83,05 USD), což je silný býčí signál. RSI se nachází na hodnotě 67,4, což ukazuje na silné nákupní momentum, avšak zároveň varuje, že se akcie blíží do zóny překoupenosti.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rivian Automotive: Vycházející hvězda nebo meteor?
US OPEN: Valuace pod tlakem uprostřed vlny deregulací
Sabadell vyloučil Cerberus z obchodů s problémovými úvěry kvůli právním sporům
Akcie Bayeru prudce rostou díky naději na vyřešení sporu kolem Roundupu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.