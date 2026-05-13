Akcie Birkenstock po výsledcích klesly na nejnižší úroveň od IPO 💥

Výsledky společnosti Birkenstock (BIRK.US) za 2. čtvrtletí zaostaly za očekáváním trhu, což vedlo k poklesu akcií o více než 7 % v premarketu. Přestože tržby společnosti meziročně vzrostly téměř o 8 % na 618,3 milionu eur, tržby i provozní zisk zaostaly za odhady analytiků. Investoři doufali v silnější růstové momentum, ale finanční čísla ukázala mírné zpomalení oproti loňskému roku.
Hlavním důvodem slabších výsledků byly externí faktory, nad kterými společnost neměla přímou kontrolu. Firma uvedla, že geopolitická situace na Blízkém východě snížila tržby v regionu EMEA přibližně o 6 milionů eur, což výrazně zpomalilo růst v této části světa. Další výzvou byly nepříznivé výkyvy měnových kurzů a americká cla, které negativně dopadly na marže i konečný čistý zisk. Ten meziročně klesl o 22 %.
Výsledky za 2. čtvrtletí
- Provozní zisk dosáhl 155,5 milionu eur, což znamená pokles o 11 % r/r. Očekávání činilo 168,1 milionu eur.
- Tržby dosáhly 618,3 milionu eur, což představuje růst o 7,7 % r/r. Očekávání činilo 620,3 milionu eur.
- Tržby v Americe dosáhly 324,4 milionu eur, což znamená růst o 3,8 % r/r. Očekávání činilo 325,9 milionu eur.
- Tržby segmentu B2B dosáhly 471,7 milionu eur, což znamená růst o 9,1 % r/r. Očekávání činilo 479,3 milionu eur.
- Tržby segmentu DTC dosáhly 146,4 milionu eur, což představuje růst o 4 % r/r. Očekávání činilo 145,9 milionu eur.
- Tržby z korporátních a ostatních aktivit dosáhly 0,28 milionu eur, což znamená pokles o 75 % r/r. Očekávání činilo 1,1 milionu eur.
- Upravená EBITDA dosáhla 198,3 milionu eur, což znamená pokles o 0,9 % r/r. Očekávání činilo 199,5 milionu eur.
- Čistý zisk dosáhl 81,9 milionu eur, což představuje pokles o 22 % r/r. Očekávání činilo 109,4 milionu eur.
- Upravený zisk na akcii dosáhl 0,50 eura oproti 0,55 eura před rokem. Očekávání činilo 0,59 eura.
- Tržby v regionu EMEA dosáhly 235,1 milionu eur, což znamená růst o 10 % r/r.
- Tržby v regionu APAC dosáhly 58,6 milionu eur, což představuje růst o 22 % r/r.
Roční výhled
- Birkenstock nadále očekává upravenou EBITDA marži v rozmezí 30–30,5 %, zatímco odhad činí 30,4 %.
- Birkenstock nadále očekává růst tržeb v rozmezí 13–15 % při konstantních měnových kurzech.
Komentář a kontext
- Birkenstock nadále očekává upravenou hrubou ziskovou marži pro rok 2026 v rozmezí 57–57,5 %.
- Birkenstock nadále očekává upravený zisk na akcii pro rok 2026 v rozmezí 1,90–2,05 eura, přičemž zohledňuje dopad cel a měnových kurzů.
- Společnost potvrdila svůj tříletý plán, který počítá s růstem tržeb o 13–15 % při konstantních měnových kurzech a upravenou EBITDA marží nad 30 %.
Navzdory těmto potížím se vedení Birkenstocku rozhodlo nezměnit celoroční výhled a nadále očekává růst tržeb o 13–15 %. Pro část trhu to byl zklamáním, protože se očekávalo, že společnost zvýší cíle pro druhou polovinu roku 2026. Strategie CEO Olivera Reicherta však zůstává opatrná a stojí na selektivních prodejích a udržování nákladové disciplíny, což má chránit značku v prostředí pokračující spotřebitelské nejistoty.
Akcie Birkenstock (BIRK.US) se po výsledcích prudce propadly, prorazily předchozí minima a klesly na nejnižší úroveň od primární veřejné nabídky akcií (IPO). Cena akcií se nachází v silném downtrendu, obchoduje se pod všemi klíčovými klouzavými průměry a dnešní cenový gap potvrzuje, že na tomto titulu plně dominuje nabídka. Zdroj: xStation
