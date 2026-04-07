Akcie Broadcomu prudce rostou díky dohodám se Googlem a Anthropicem!

Akcie společnosti Broadcom vzrostly po oznámení dlouhodobých dohod se společnostmi Google LLC a Anthropic, které výrazně zlepšují výhled firmy v segmentu infrastruktury pro umělou inteligenci. V rámci spolupráce s Googlem bude Broadcom navrhovat a dodávat další generace Tensor Processing Units (TPU) a síťových komponent pro AI infrastrukturu Googlu až do roku 2031. Partnerství s Anthropicem zahrnuje zajištění přístupu k přibližně 3,5 gigawattu výpočetního výkonu TPU od roku 2027, což reaguje na rostoucí poptávku po řešeních podporujících vývoj velkých jazykových modelů a aplikací generativní AI.
Tyto dlouhodobé kontrakty přinášejí Broadcomu větší stabilitu tržeb a lepší viditelnost budoucí poptávky v polovodičovém průmyslu, kde bývají obchodní cykly často volatilní a obtížně předvídatelné. Zároveň posilují pozici společnosti v závodu o dominanci v oblasti AI výpočtů, kde nepřímo soupeří s giganty v oblasti GPU, jako je Nvidia Corporation.
Zároveň ale investice do Broadcomu nese i určitá rizika, i když odlišná od typických firem zaměřených na AI. Společnost je silně závislá na výdajové trajektorii Googlu v oblasti AI infrastruktury a také na možných změnách architektury TPU. Google obnovil intenzivní vývoj vlastního custom silikonu, což může omezit podíl Broadcomu na budoucích velkých kontraktech v oblasti GPU a zároveň vytváří riziko, že výrazné změny v konstrukci procesorů nebo ve fyzické implementaci TPU mohou snížit hodnotu stávajících dlouhodobých dohod. Broadcom je také vystaven výkyvům poptávky po AI infrastruktuře, geopolitickým rizikům v globálním dodavatelském řetězci a možným regulacím dopadajícím na velké cloudové poskytovatele.
Z pohledu trhu Broadcom nejen potvrzuje svou roli jednoho z klíčových dodavatelů infrastruktury AI datových center, ale díky novým dlouhodobým dohodám s Googlem a Anthropicem získává také jeden z nejpředvídatelnějších toků příjmů v celém ekosystému AI. Firma se nachází ve složité pozici: na jedné straně těží z globálního růstu výdajů na AI infrastrukturu, na druhé straně se zavazuje udržet technologické vedení a partnerství s největšími hráči, což zvyšuje jak valuaci a dynamiku růstu, tak i úroveň rizika.
Dohody s Googlem a Anthropicem ukazují, že se Broadcom důsledně profiluje jako klíčový hráč v oblasti AI infrastruktury. Tato strategická partnerství firmě poskytují stabilní zdroje tržeb, přístup ke špičkovým technologiím a silnou pozici na trhu, která by měla v příštích letech dál růst spolu s rozvojem umělé inteligence a generativních modelů. Úspěšná realizace těchto kontraktů by mohla přispět k dalšímu růstu hodnoty firmy a posílit postavení Broadcomu v globálním polovodičovém sektoru ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Broadcom tak zůstává atraktivní volbou pro investory hledající expozici vůči rozvoji AI infrastruktury, nabízí solidní finanční fundamenty, ale zároveň čelí středně vysokým technologickým, cyklickým a geopolitickým rizikům.
Zdroj: xStation5
Hecla klesá, protože akcie tlačí slabší výhled produkce na rok 2026 a korekce ceny stříbra
Apple znovu získává přízeň retailových investorů, protože kapitál rotuje v rámci megacap technologií
Meta představila Muse Spark jako první model svého týmu pro superinteligenci
US Open: Wall Street prudce roste díky příměří na Blízkém východě 📈 Technologické akcie posilují, energetický sektor panikaří
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.