Oracle klesá o 3 % před zveřejněním tržeb 📉 Je to zásadní zátěžový test pro býčí trh kolem AI?

Oracle (ORCL.US) klesá před zveřejněním tržeb za Q4, ale Bank of America vidí růstový potenciál 20 %. Po včerejším poklesu o 3 % se akcie nyní obchodují zhruba 40 % pod svým historickým maximem dosaženým na podzim 2025. Klíčová otázka pro investory zní: pomůže Oracle znovu nastartovat rally na Nasdaqu, nebo může signalizovat krátkodobý vrchol tržního sentimentu taženého AI?
Klíčové body
- Navzdory nedávnému poklesu zvýšila BofA Securities cílovou cenu akcií Oracle z 200 USD na 240 USD za akcii a ponechala doporučení Buy. Nový cíl znamená přibližně 20% růstový potenciál ze současných úrovní.
- Podle BofA se nálada investorů zlepšila poté, co Oracle vyřešil obavy ohledně financování získáním celkem 50 miliard USD prostřednictvím dluhového a akciového financování.
- Hlavním motorem růstu zůstává poptávka po cloudových a AI řešeních, zejména prostřednictvím Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
- Wall Street očekává, že Oracle vykáže tržby za Q4 ve výši 19,19 miliardy USD, což představuje přibližně 20% meziroční růst.
- Upravený EPS by měl dosáhnout 1,96 USD, což je zhruba o 15 % více než před rokem.
- Mezi klíčová témata během konferenčního hovoru k výsledkům budou pravděpodobně patřit tempo rozšiřování datových center, načasování zaúčtování tržeb ze smluv souvisejících s AI a kapitálové požadavky potřebné k financování dalšího růstu.
- Morningstar se domnívá, že OCI je nyní v centru boomu kolem AI díky partnerstvím se společnostmi jako OpenAI, Meta a xAI.
- Výzkumná společnost očekává, že tržby Oracle porostou v příštích pěti letech průměrným ročním tempem 30 %, zatímco tržby OCI by měly růst ještě rychleji, přibližně o 78 % ročně.
- Mezi klíčová rizika patří schopnost Oracle zajistit dostatečnou kapacitu GPU a dostatečně rychle uvádět do provozu novou infrastrukturu datových center, aby dokázal uspokojit poptávku.
- Dalším důležitým faktorem ke sledování je rostoucí závislost Oracle na velkých zákaznících z oblasti AI, zejména na OpenAI.
Klíčové riziko: dluh
Dnešní zveřejnění tržeb tak může být méně o kvartální výkonnosti a více o tom, zda Oracle dokáže efektivně monetizovat masivní poptávku po AI infrastruktuře. Vzhledem k nedávnému zhoršení momenta na amerických akciích mohou investoři reagovat nervózně, pokud společnost zaostane za očekáváním nebo zklame byť jen v jedné z klíčových tržních metrik.
Oracle aktuálně drží 553 miliard USD v rámci zbývajících závazků k plnění (RPO), které představují nasmlouvané budoucí tržby. RPO meziročně vzrostly o 325 %, což ukazuje na mimořádně silnou poptávku po službách AI infrastruktury.
Klíčovou otázkou je, jak rychle dokáže Oracle tento obrovský backlog převést do zaúčtovaných tržeb.
Analytici očekávají, že cloudová infrastrukturní divize Oracle bude nadále růst tempem téměř 50 % ročně.
Rozvaha však zůstává významným problémem. Dlouhodobý dluh Oracle přesahuje 124 miliard USD, zatímco úrokové náklady meziročně vzrostly přibližně o 32 %.
Volný peněžní tok za posledních dvanáct měsíců je záporný a dosahuje téměř -25 miliard USD. Společnost může navíc potřebovat až 50 miliard USD v dodatečných finančních iniciativách.
Oracle má také přibližně 261 miliard USD v dalších závazcích z pronájmů datových center.
Zároveň Oracle stále více soupeří s AWS, Microsoftem a Googlem v závodě o AI infrastrukturu. V dlouhodobém horizontu chce management získávat AI pracovní zátěže s vyšší marží, a ne pouze soutěžit jako tradiční poskytovatel infrastruktury.
Největším rizikem zůstává realizace. Masivní investice společnosti se musí dostatečně rychle promítnout do růstu tržeb, expanze marží a silnějších peněžních toků, aby ospravedlnily rozsah nasazeného kapitálu.
ORCL.US (D1)
Akcie Oracle se aktuálně obchodují „nebezpečně“ blízko 200denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA200), který je v grafu vyznačen červenou linií. Úroveň 200 USD se jeví jako klíčová zóna podpory pro udržení dlouhodobějšího býčího trendu. Trvalé proražení pod tuto úroveň by trh mohl interpretovat jako signál rostoucích obav ohledně investičního cyklu do AI infrastruktury a schopnosti Oracle generovat atraktivní výnosy ze své agresivní expanzní strategie.
Zdroj: xStation5
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