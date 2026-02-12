Akcie CME na rekordních maximech 📈 Největší beneficient rostoucí tržní aktivity?

Akcie CME Group (CME.US) se aktuálně obchodují na historickém maximu, blízko 300 USD za akcii, a od začátku roku posílily o více než 10 %, a to navzdory smíšenému vývoji na Wall Street. Titul podporuje silná institucionální účast na trhu, rostoucí systémový význam burzy a nové produkty s potenciálem zrychlit růst tržeb.
Společnost těží z vysoké volatility i rekordních objemů obchodů na trhu s kovy (vlastník COMEX), silné pozice v zemědělských komoditách (CBOT), obchodování s Bitcoinem a Ethereem (kde je jasným lídrem) i z dalších kryptoměnových derivátů. CME profituje také z mimořádně vysokých objemů na trhu amerických státních dluhopisů a futures na index S&P 500 (E-mini).
Posunou futures na vzácné zeminy CME výše?
Provozovatel chicagské burzy uvedl, že pracuje na prvním futures kontraktu na vzácné zeminy na světě. Podle zdrojů agentury Reuters by se projekt měl zaměřit na neodym a praseodym (NdPr).
Cílem je umožnit vládám, firmám a bankám zajišťovat riziko expozice vůči trhu se vzácnými zeminami, který je v současnosti dominován Čínou. ICE rovněž zvažuje podobný produkt, avšak podle zdrojů je ve dřívější fázi vývoje než CME.
Vzácné zeminy (17 prvků) jsou klíčové pro energetickou transformaci, elektroniku i obranný sektor. NdPr jsou obzvláště důležité pro výrobu permanentních magnetů používaných mimo jiné v elektromobilech, větrných turbínách, stíhacích letounech či dronech. Podle zdrojů je takový nástroj aktuálně „chybějícím článkem“ z pohledu řízení rizik v dodavatelských řetězcích.
Rozhodnutí o spuštění kontraktu zatím nepadlo. Hlavní překážkou je nízká likvidita a relativně malý objem trhu ve srovnání s jinými kovy obchodovanými na futures burzách. Téma nabývá na významu s tím, jak Západ zvyšuje úsilí o produkci kritických nerostů – USA vytvořily preferenční obchodní blok se spojenci a zahájily strategické zásoby v hodnotě přibližně 12 mld. USD.
Výsledky za 4. čtvrtletí 2025
Výsledky za Q4 2025 byly celkově v souladu s očekáváními trhu. CME zdůraznila široce rozložený růst aktivity napříč všemi třídami aktiv a rostoucí podíl retailových investorů.
Klíčová čísla:
-
Tržby: 1,65 mld. USD (vs. 1,64 mld. očekávání; +8,1 % meziročně)
-
Upravený EPS: 2,77 USD (vs. 2,74 USD očekávání)
-
Upravená EBITDA: 1,13 mld. USD (marže 68,6 %)
-
Provozní marže: 61,8 %
-
Tržní kapitalizace: cca 110 mld. USD
Management jako hlavní motor kvartálu označil nové tzv. „event contracts“ a silnou retailovou aktivitu u mikro produktů. Společnost zdůraznila diverzifikaci klientské základny a stabilní podmínky jak v institucionálním, tak retailovém segmentu při zvýšené volatilitě.
Hlavní body z analytického hovoru
- Odolnost klientské základny: Rostoucí open interest a objemy obchodů potvrzují „zdravý ekosystém“ navzdory volatilitě a změnám marží.
- Predikční trhy a regulatorní rizika: CME zdůraznila opatrný přístup a zaměření na produkty v rámci regulace CFTC (swapová struktura).
- Cenové změny: Diverzifikovaný růst příjmů z tržních dat, selektivní úpravy poplatků (včetně kovů a mikro produktů) a revize motivačních programů.
- Odolnost příjmů z tržních dat v éře AI + návrat kapitálu: Proprietární data zůstávají klíčová pro strategie klientů. Odkupy akcií jsou spojeny s využitím kapitálu (včetně prostředků z transakce v Rakousku).
- Migrace na Google Cloud: Společnost reportovala pokrok, budoucí technologické výdaje budou zahrnuty do celkového výhledu s postupným útlumem „legacy“ nákladů.
- Celkově jde o obraz společnosti, která těží ze zvýšené tržní aktivity, vysoké volatility a strukturálního významu pro globální finanční systém, přičemž si udržuje silnou ziskovost a vysoké marže.
Graf CME (CME.US), D1 interval
Zdroj: xStation5
Ocenění CME
Ocenění společnosti CME měřené standardním ukazatelem P/E se nezdá být přehnané (P/E kolem 28, forward P/E 25), a to s ohledem na vysoké marže, relativně silnou předvídatelnost růstu a určitou „odolnost“ podnikání. Společnost totiž generuje zisky především z objemů obchodování, nikoli ze směru indexů či cenových pohybů jednotlivých aktiv.
Za posledních pět let dosáhl průměrný roční růst zisku přibližně 14 %. Pokud by se toto tempo udrželo i v následujících pěti letech při podobné čisté marži, lze konstatovat, že růst ceny akcií zatím není odtržen od fundamentů společnosti. Rozdíl mezi ROIC a WACC naznačuje, že firma se zaměřuje na tvorbu hodnoty pro akcionáře. Společnost navíc nabízí průměrný roční dividendový výnos kolem 2 %.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB Research
