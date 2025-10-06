Akcie Critical Metals vylétly o 75 % po zprávě o možném vstupu USA do projektu v Grónsku

-
Akcie Critical Metals vzrostly o 75 % po zprávě o zájmu americké vlády o kapitálový vstup.
Firma vlastní největší grónské naleziště vzácných zemin, které je strategické pro USA i Evropu.
Administrativa Donalda Trumpa jedná o přeměně grantu 50 milionů USD na podíl zhruba 8 %.
Zájem o Critical Metals zapadá do širší snahy USA snížit závislost na Číně v oblasti kritických surovin.
Akcie společnosti Critical Metals vzrostly v předobchodní fázi o více než 75 % poté, co agentura Reuters informovala, že americká vláda zvažuje kapitálový vstup do těžařské společnosti vyvíjející největší grónský projekt vzácných zemin. O záměru podle zdrojů obeznámených s jednáním jedná administrativa Donalda Trumpa.
Pokud by k transakci skutečně došlo, znamenalo by to přímý podíl vlády USA v oblasti, která je geopoliticky i surovinově strategická. Grónsko je bohaté nejen na vzácné zeminy a lithium, ale zároveň zaujímá klíčovou pozici mezi Evropou a Severní Amerikou. Prezident Trump dříve navrhoval, aby USA získaly kontrolu nad Grónskem, právě kvůli jeho nerostnému bohatství a poloze.
Washington už v posledních letech učinil investice do těžařských firem jako Lithium Americas či MP Materials. Vše je součástí širší snahy omezit závislost na Číně, která dnes dominuje v dodávkách vzácných zemin a dalších kritických surovin.
Critical Metals v roce 2024 koupila grónské naleziště Tanbreez za 5 milionů USD v hotovosti a 211 milionů USD v akciích. Letos firma podala žádost o grant ve výši 50 milionů USD podle zákona o obraně (Defense Production Act). Podle tří zdrojů však v posledních šesti týdnech začalo jednání o přeměně grantu na podíl, což by americké vládě zajistilo přibližně 8% vlastnictví společnosti. Finální podmínky zatím nejsou dojednány, diskutuje se například i o možném využití warrantů k získání podílu.
Tržní kapitalizace firmy činila ke konci minulého týdne přibližně 786,9 milionu USD a její akcie od začátku roku vzrostly o více než 17 %, což ukazuje na rostoucí zájem investorů o strategické suroviny.
Graf CRML.US (D1)
Zdroj: xStation5
