Akcie Deere & Co. klesly pod klíčovou úroveň podpory 📉 Ztrácí podnik dynamiku?

Deere & Company (DE.US) patří mezi největší americké průmyslové firmy a zároveň je jednou z posledních velkých společností, které zveřejnily výsledky za uplynulé čtvrtletí – pro Deere jde o čtvrtý fiskální kvartál roku 2025. Společnost zakončila fiskální rok silnými výsledky, které překonaly tržní očekávání téměř ve všech hlavních kategoriích. Reportovala vyšší než očekávaný zisk na akcii a výrazně silnější tržby, což potvrzuje, že technologické inovace a zlepšení provozní efektivity se již reálně promítají do finančních výsledků. Tržní reakce však ukázala, že překonání konsenzu nestačí k rozptýlení obav ohledně výhledu celého odvětví pro nadcházející roky.
Hlavní body výsledků:
-
Společnost překonala očekávání v tržbách i zisku na akcii.
-
Navzdory silným číslům akcie včera klesly o více než 5 %.
-
Tržby meziročně vzrostly o 11 %, tažené inovacemi produktů a lepší organizací výroby.
-
V roce 2026 očekává firma výrazný pokles poptávky po velké zemědělské technice.
Výsledky za čtvrtý kvartál:
-
Tržby: 12,4 miliardy USD (+11 % meziročně)
-
Zisk na akcii: 3,93 USD (vs. očekávání 3,85 USD)
-
Čistý zisk: 1,1 miliardy USD
-
Provozní marže divize Equipment Operations: 12,6 %
Společnost překonala odhady analytiků jak v tržbách, tak zisku na akcii. Tržby překonaly očekávání trhu o více než 26 %, což je jeden z největších pozitivních překvapení posledních čtvrtletí. Tento výsledek odráží dlouhodobé investice do technologií, zejména v oblasti precizního zemědělství, a také efektivnější řízení zásob.
Výhled na rok 2026:
Navzdory pozitivním číslům se investoři zaměřili především na výhled pro rok 2026, který signalizuje možné obtížné období. Očekávaný pokles poptávky po velké zemědělské technice o 15 až 20 % v USA a Kanadě brzdí krátkodobý optimismus.
Odhady na rok 2026:
-
Čistý zisk: 4,0 až 4,75 miliardy USD
-
Efektivní daňová sazba: 25–27 %
-
Cash flow z Equipment Operations: 4 až 5 miliard USD
-
Pokles poptávky po velkých strojích: 15–20 %
Projekce ukazují, že příští rok prověří odolnost celého odvětví a Deere se bude muset přizpůsobit slabším tržním podmínkám. Zástupci společnosti však zdůraznili rekordní ziskovost v této fázi cyklu. Chris Seibert z oddělení vztahů s investory připomněl, že firma vygenerovala přes 5 miliard USD čistého zisku, což je nejlepší výsledek v historii společnosti v podobné fázi cyklu. Deanna Kovar z divize Agriculture and Turf upozornila na rostoucí význam autonomních systémů, které vedení považuje za klíčový konkurenční faktor pro příští roky.
Hlavní rizika:
• Možný dopad cel na dovoz – odhad: 1,2 miliardy USD před zdaněním
• Pokles poptávky po velké zemědělské technice v roce 2026
• Makroekonomická rizika a slábnoucí globální růst
• Možné narušení dodavatelských řetězců a logistická omezení
• Rostoucí konkurence v oblasti precizního zemědělství
Technický pohled na akcie Deere & Co. (DE.US):
Akcie klesly pod klíčový 200denní EMA (červená linie), což signalizuje návrat ke střednědobému klesajícímu trendu. Formuje se potenciální medvědí formace hlava a ramena, přičemž linie krku leží poblíž 430 USD za akcii. Pohyb zpět nad 480 USD by mohl tuto formaci zneplatnit a otevřít prostor pro odraz.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Wall Street a energetické trhy zakončily měsíc na vlně zisků
Intel prudce roste díky spekulacím o čipech pro Apple
Telefónica a DAZN si pojistily LaLigu ve Španělsku do roku 2032
NatWest zvažuje prodej Cushon: Ve hře je transakce za téměř 200 milionů dolarů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.