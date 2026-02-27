Akcie Dell rostou o 12 %, AI pohání 40% růst tržeb 📈

Společnost Dell Technologies zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý fiskální rok 2026 a dosáhla rekordních tržeb, zisku i cash flow. Zároveň představila velmi silný výhled pro fiskální rok 2027, tažený rychlým růstem segmentu serverů optimalizovaných pro AI. Reakce trhu byla jednoznačně pozitivní, když akcie v after-hours obchodování vzrostly o 12 %.
Výsledky potvrzují, že Dell se stále více transformuje z tradičního výrobce PC na klíčového poskytovatele infrastruktury datových center a AI řešení. Skupina Infrastructure Solutions Group (ISG) je nyní hlavním tahounem růstu společnosti, přičemž čtvrtletní tržby ze serverů optimalizovaných pro AI meziročně vzrostly o více než 300 %. Dell ve fiskálním roce 2026 vykázal objednávky AI serverů v objemu přes 64 miliard USD a do nového fiskálního roku vstoupil s backlogem ve výši 43 miliard USD, což signalizuje silnou viditelnost tržeb pro nadcházející čtvrtletí.
Hlavní body zprávy
Celý rok FY2026:
- Tržby: 113,5 miliardy USD (+19 % meziročně), rekord společnosti
- GAAP EPS: 8,68 USD (+36 % meziročně)
- Non-GAAP EPS: 10,30 USD (+27 % meziročně)
- Provozní cash flow: 11,2 miliardy USD (rekord)
- Kapitál vrácený akcionářům: 7,5 miliardy USD
- Zvýšení dividendy o 20 % a rozšíření programu zpětného odkupu akcií o 10 miliard USD
Čtvrté čtvrtletí FY2026:
- Tržby: 33,4 miliardy USD (+39 % meziročně), nad očekáváním trhu
- GAAP EPS: 3,37 USD (+57 % meziročně)
- Non-GAAP EPS: 3,89 USD (+45 % meziročně), nad konsensem
- Provozní cash flow: 4,7 miliardy USD (čtvrtletní rekord)
Infrastructure Solutions Group (ISG):
- Celoroční tržby: 60,8 miliardy USD (+40 % meziročně)
- Čtvrtletní tržby: 19,6 miliardy USD (+73 % meziročně)
- Tržby ze serverů optimalizovaných pro AI ve 4Q: 9,0 miliardy USD (+342 % meziročně)
- Celoroční provozní zisk: 7,1 miliardy USD (+27 % meziročně)
Client Solutions Group (CSG):
- Celoroční tržby: 51,0 miliardy USD (+5 % meziročně)
- Čtvrtletní tržby: 13,5 miliardy USD (+14 % meziročně)
- Komerční segment: +16 % meziročně ve 4Q
- Spotřebitelský segment: meziročně beze změny
Výhled FY2027:
- Tržby: 138–142 miliard USD (střed 140 miliard USD, +23 % meziročně)
- GAAP EPS: 11,52 USD (+33 % meziročně)
- Non-GAAP EPS: 12,90 USD (+25 % meziročně)
- Tržby ze serverů pro AI: přibližně 50 miliard USD (+103 % meziročně)
- Tržby za 1Q FY2027: 34,7–35,7 miliardy USD, výrazně nad očekáváním trhu
Investoři reagovali pozitivně především na ambiciózní, ale důvěryhodný výhled pro aktuální fiskální rok, který výrazně překonává tržní konsensus. Zásadní je zejména očekávané zdvojnásobení tržeb ze serverů pro AI na přibližně 50 miliard USD. Silná tvorba hotovosti, vyšší dividenda a rozšířený program zpětného odkupu akcií dále podporují valuaci společnosti.
Dell je tak stále častěji vnímán jako jeden z hlavních beneficientů globálního investičního boomu do AI infrastruktury.
Graf Dell (D1)
Akcie Dell dnes rostou téměř o 12 % a graf naznačuje potenciálně býčí formaci připomínající inverzní formaci hlava a ramena.
Zdroj: xStation5
