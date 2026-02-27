Wizz Air čelí výprodeji po odchodu části klíčového akcionáře ✈️

-
Akcie Wizz Air Holdings Plc zaznamenaly největší propad od července poté, co hlavní akcionář snížil svůj podíl v nízkonákladové aerolince. Investiční fondy společnosti Indigo Partners LLC nabídly přibližně 10 milionů akcií za cenu 12,50 GBP za kus, což odpovídá podílu 9,7 %. Celkový hrubý výnos z prodeje činil zhruba 125 mil. GBP. Po transakci si Indigo ponechá podíl 14,2 % ve společnosti.
Realizace zisku po dlouhém držení
Podle oznámení byl prodej motivován snahou části investorů realizovat zisky po delším investičním horizontu. Indigo Partners, založená Williamem Frankem, drží podíly také v aerolinkách Frontier, JetSmart či Volaris.
Akcie Wizz Air po oznámení klesly až o 10 %, což ukazuje citlivost trhu na změny v akcionářské struktuře.
Postupné zotavení po technických problémech
Wizz Air se sídlem v Budapešti se postupně zotavuje z problémů s údržbou motorů, které v posledních letech vyřadily z provozu část její flotily letadel Airbus. Tyto komplikace negativně ovlivnily kapacitu i hospodářské výsledky společnosti.
Pro investory nyní bude klíčové sledovat, zda firma dokáže stabilizovat provoz a obnovit růst při současném tlaku na marže v evropském leteckém sektoru.
Graf WIZZ.UK (D1)
Akcie společnosti Wizz Air Holdings Plc se obchodují kolem 12,23 GBP a po prudkém výprodeji se dostaly pod důležité technické úrovně. Cena prorazila pod EMA 50 (13,08 GBP) a současně testuje oblast SMA 100 (12,13 GBP), která nyní představuje klíčovou podporu. Tento pohyb potvrzuje zhoršení krátkodobého technického nastavení a návrat prodejního tlaku. RSI se pohybuje pod neutrální hranicí 50, což signalizuje převahu medvědů, avšak zatím bez extrémní přeprodanosti. Z technického pohledu je zásadní, zda se akcie udrží nad 12,10 GBP. Její prolomení by mohlo otevřít prostor směrem k 11,40 GBP. Naopak návrat nad 12,80–13,00 GBP by znamenal první signál stabilizace.
Zdroj: xStation5
