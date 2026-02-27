Duolingo po výsledcích padá o 25 % 🦉

-
Akcie Duolinga po uzavření trhu padají o 25%. Firma očekává pomalejší růst tržeb spolu s nižší ziskovostí kvůli změně strategie zaměřené na růst uživatelské základny.
-
Duolingo očekává pro první kvartál růst objednávek o 11 % a tržby ve výši 288,5 milionu dolarů, což je pod očekáváním analytiků.
-
Za čtvrté čtvrtletí Duolingo vykázalo zisk 42 milionů dolarů a meziroční růst tržeb o 35 % na 282,9 milionu dolarů, čímž překonalo odhady analytiků.
-
Akcie Duolinga po uzavření trhu padají o 25%. Firma očekává pomalejší růst tržeb spolu s nižší ziskovostí kvůli změně strategie zaměřené na růst uživatelské základny.
-
Duolingo očekává pro první kvartál růst objednávek o 11 % a tržby ve výši 288,5 milionu dolarů, což je pod očekáváním analytiků.
-
Za čtvrté čtvrtletí Duolingo vykázalo zisk 42 milionů dolarů a meziroční růst tržeb o 35 % na 282,9 milionu dolarů, čímž překonalo odhady analytiků.
Akcie společnosti Duolingo se po zveřejnění výhledu propadly v obchodování po uzavření trhu o 25 % pod hranici 90 dolarů. Firma se tak dostala na nejnižší úrovně od února 2023. Od začátku letošního roku titul odepisuje přibližně 50 %. Negativní reakce trhu odráží obavy investorů z pomalejšího růstu a nižší ziskovosti.
Růst uživatelů před zisky
Vedení firmy se chce v příštích letech více soustředit na rozšiřování uživatelské základny namísto maximalizace krátkodobých výnosů. Cílem je do roku 2028 dosáhnout 100 milionů denně aktivních uživatelů. Podle generálního ředitele Luise von Ahna by případné zdvojnásobení počtu uživatelů přineslo výrazný dlouhodobý efekt, i když letos to bude znamenat pomalejší tempo růstu a nižší marže. Společnost zároveň přiznala, že růst denně aktivních uživatelů v posledních letech zpomalil, mimo jiné kvůli většímu zaměření na monetizaci. Ve čtvrtém čtvrtletí počet denně aktivních uživatelů meziročně vzrostl o 30 % na 52,7 milionu. Nyní proto firma mění směr a dává prioritu širšímu dosahu a posílení své pozice největší vzdělávací aplikace na světě.
Výhled na letošní rok
Pro první čtvrtletí firma očekává tržby 288,5 milionu dolarů, což představuje přibližně 25% meziroční růst, ale mírně zaostává za odhady trhu. Objednávky by měly vzrůst o 11 %. Za celý rok Duolingo předpokládá růst tržeb o 15 až 18 % na 1,27 až 1,3 miliardy dolarů. Růst objednávek by se měl pohybovat mezi 10 a 12 %, zatímco při zachování dosavadní strategie by mohl dosáhnout až 20 %. Navzdory opatrnému výhledu firma reportovala silné výsledky za čtvrté čtvrtletí. Čistý zisk vzrostl na 42 milionů dolarů oproti 13,9 milionu před rokem a tržby meziročně poskočily o 35 % na 282,9 milionu dolarů.
Graf DUOL.US (D1)
Aktuální cena na grafu je stále 117 USD, jelikož k poklesu došlo až po uzavření trhu. Trh by měl otevřít pod hranicí 90 USD.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Právě se stalo: útok na Írán a dopady na ekonomiku a finanční trhy
Denní shrnutí: Začátek konce dezinflace?
Block Inc. propouští 40 % zaměstnanců a roste o 16 % – Je to nový paradigma?
Applied Optoelectronics prudce roste: výhled pro optiku do AI datacenter zrychluje
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.