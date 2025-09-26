Akcie Kingsoft Cloud prudce klesly po oznámení emise nových akcií

Akcie společnosti Kingsoft Cloud Holdings (KC) dnes zaznamenaly více než 10% pokles, když investoři reagovali na oznámení o významné emisi nových akcií za sníženou cenu a obavy z ředění vlastnických podílů.
Zdroj: xStation5
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Prodej akcií pod tržní cenou vyvolal negativní reakci trhu
Společnost oznámila emisi 338 milionů nových akcií za cenu 8,29 HKD, tedy přibližně 8,8 % pod tehdejší tržní cenou. Touto cestou chce Kingsoft Cloud získat přibližně 2,8 miliardy HKD (asi 360 milionů USD) na podporu rozvoje AI infrastruktury a cloudových služeb.
Přibližně 80 % výtěžku má směřovat na rozvoj AI a technologických kapacit, zbytek pak na provozní náklady. Trh se však zaměřil především na ředění akcionářské struktury, neboť emise sníží podíl stávajících vlastníků včetně hlavního akcionáře – společnosti Kingsoft – a mírně také podíl Xiaomi.
Finanční realita a slabá výkonnost zvyšují tlak
Kingsoft Cloud v minulosti již využíval kapitálové trhy k získávání financí. Investory dlouhodobě znepokojují negativní cash flow, ztráty a závislost na expanzi do oblasti AI, která je nákladná a konkurenčně náročná.
Současná valuace společnosti nedávala prostor pro další ředění bez dopadu na cenu akcie. Nově vydané akcie zvyšují celkový počet akcií v oběhu, což znamená, že budoucí zisky se budou rozpočítávat mezi větší počet akcionářů.
Rizika a další vývoj
Pokles akcií odráží několik vrstev rizik:
-
Ředění akcionářských podílů oslabuje hodnotu jednotlivých akcií a zvyšuje tlak na růst ziskovosti.
-
Riziko zpoždění projektů – výstavba AI infrastruktury je kapitálově náročná a provozně složitá.
-
Závislost na hlavních akcionářích, jako jsou Kingsoft a Xiaomi, zvyšuje citlivost na změny v jejich strategiích.
-
Citlivost na tržní nálady a regulace v Číně zůstává vysoká.
Co sledovat
V nadcházejících týdnech bude důležité sledovat:
-
Reakce hlavních akcionářů – zda zvýší, nebo sníží své podíly.
-
Efektivní využití získaného kapitálu.
-
Vývoj ziskovosti na akcii (EPS).
-
Dopady regulačních změn v oblasti čínských technologií a AI.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.