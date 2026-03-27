Únik informací z Anthropicu a výprodej kyberbezpečnostních akcií

Lídři trhu v oblasti kyberbezpečnostních řešení, tedy CrowdStrike, Zscaler a Palo Alto, dnes během seance odepisují několik procent. Průměrný pokles se pohybuje kolem 6 %.
Tento pohyb je důsledkem úniku informací o nových produktech společnosti Anthropic, druhé největší firmy v sektoru AI podle valuace i rozsahu aktivit.
Claude Code Security je novinkou v nabídce nástrojů pro vývojáře. Jejím cílem je pomoci inženýrům navrhovat bezpečnější systémy a aplikace. Právě to bylo podle mnoha zástupců odvětví dosud slabým místem AI nástrojů, včetně Claude Code. Mnoho účastníků trhu se domnívá, že větší zapojení umělé inteligence do zabezpečení systémů, sítí a softwaru sníží tržní podíl kyberbezpečnostních společností.
Zároveň se nabízí otázka, jak účinné budou snahy těchto firem chránit uživatele před kyberkriminalitou, pokud se AI sama přizpůsobí vyhledávání zranitelností a slabin v bezpečnostních systémech. Jsou tedy obavy trhu o kondici těchto společností oprávněné?
Odlišný pohled nabízejí mimo jiné analytici Světového ekonomického fóra. Ve své zprávě z roku 2026 poměrně jasně uvádějí, že AI poptávku firem po kyberbezpečnostních službách zvyšuje, nikoli snižuje. Povaha hrozeb se zásadně mění. Pozornost se přesouvá směrem k agentním řešením, ověřování identity a automatizaci. Společnosti jako Palo Alto a Zscaler přitom patří v těchto oblastech mezi průkopníky, takže neexistuje jasný důvod započítávat do jejich ocenění horší scénář.
Výprodej má také druhý rozměr, který je více poháněn dohady a spekulacemi než střízlivým hodnocením dopadu na obchodní modely. Tento rozměr souvisí s úniky informací o „Claude Mythos“, novém nástroji od Anthropicu, jehož schopnosti nejsou známé, ale údajně mají být „bezprecedentní“.
V této chvíli stojí za to se zastavit a zamyslet se nad tím, co se vlastně děje. Akcie kyberbezpečnostních společností se prodávají, protože Anthropic měl údajně vytvořit nástroje tak silné, že zpochybňují jejich obchodní modely. A přesto se téměř nikdo neptá, proč se o těchto nástrojích dozvídáme právě prostřednictvím úniku dat.
Závěry se nabízejí samy. Buď společnost nedokáže své vlastní nástroje účinně používat, nebo tyto nástroje nejsou tak schopné, jak zástupci Anthropicu tvrdí, nebo je únik záměrný a má formovat sentiment kolem AI, která v posledních týdnech zřejmě ztrácí boj o kapitál i víru v pokračující úspěch celé „revoluce“. Žádný z těchto scénářů neospravedlňuje tak výrazný výprodej v odvětví spojeném s kyberbezpečností.
