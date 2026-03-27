US OPEN: Poklesy na Wall Street se prohlubují

Technologický index NASDAQ 100 už od konce ledna ztratil více než 10 %. Obavy o udržení tempa a rozsahu růstu u společností zapojených do AI, nebo těch, které jsou pod jejím tlakem, zesílily v reakci na konflikt v Perském zálivu. Páteční seance začíná výraznými poklesy, když futures na hlavní indexy odepisují více než 1 %. Největší ztráty jsou vidět u indexu Russell 2000, kde se poklesy již blíží 2 %.
Trh se soustředí především na rostoucí počet negativních signálů z technologických společností a také na slábnoucí vyhlídky na deeskalaci konfliktu v Perském zálivu. Situaci navíc zhoršuje rostoucí nejistota ohledně výhledu inflace a politiky centrálních bank.
Makroekonomická data:
University of Michigan zveřejnila nejnovější údaje o inflačních očekáváních a spotřebitelské důvěře.
- Inflační očekávání (1 rok): 3,8 % (odhad: 3,4 %; předchozí: 3,4 %)
- Inflační očekávání (5 let): 3,2 % (odhad: 3,2 %; předchozí: 3,3 %)
- Spotřebitelská očekávání: 51,7 (odhad: 54,1; předchozí: 56,6)
- Současné podmínky: 55,8 (odhad: 57,8; předchozí: 56,6)
Data jasně ukazují na zrychlující pokles spotřebitelské důvěry. Krátkodobá inflační očekávání zároveň výrazně vzrostla.
US100 (D1)
Kupující zřejmě zcela ztrácejí momentum. Cena prudce prolomila pod EMA200, což je velmi silný medvědí signál. EMA50 navíc překřížila pod EMA100, čímž dále potvrdila medvědí momentum. V tuto chvíli se zdá, že cena má problém udržet úroveň 78,6 Fibonacciho retracementu. Proražení pod tuto úroveň však může být jen otázkou času.
Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností:
- Carnival Corp (CCL.US): Provozovatel výletních plaveb snížil svůj výhled zisku pro rok 2026 kvůli rostoucím nákladům na palivo. Akcie klesají o více než 3 %.
- Meta (META.US): Valuace provozovatele sociálních sítí se prudce propadají. Ve čtvrteční seanci akcie ztratily téměř 10 % a dnes prohlubují ztráty o další 2 %. Následuje to po prohrané soudní bitvě, ve které byla společnost shledána vinnou z vytváření produktů škodlivých pro mladé lidi, což pro firmu představuje nebezpečný precedent. Společnost navíc zřejmě přistoupí k výraznému propouštění.
- Microsoft (MSFT.US): Jeden z lídrů amerického technologického sektoru oznámil pozastavení náboru v oblasti cloudových řešení a prodeje. Akcie ztrácejí téměř 3 %.
- Palo Alto (PANW.US): Akcie firem z oblasti kyberbezpečnosti klesají kvůli obavám z dopadu AI na jejich obchodní modely. Dodatečný tlak na SaaS tituly a širší makroekonomická nejistota posílají akcie společnosti v dnešní seanci níže o 7 %.
- Entergy Corporation (ETR.US): Americký dodavatel energií roste o více než 4 % po oznámení dohody se společností Meta. Firma má dodávat elektřinu pro mega datové centrum v Louisianě.
