Unity roste o 10 % 🚨 Revoluce ve společnosti?

Unity, vývojář a distributor řady nástrojů používaných především pro tvorbu videoher, svými oznámeními trh pozitivně překvapil.
Předběžné výsledky ukazují na fenomenální růst ziskovosti společnosti. Očekává se, že upravený EBITDA vzroste meziročně o 58 % na více než 130 milionů USD. To může naznačovat výrazné zlepšení efektivity, protože tržby by měly dosáhnout přibližně 505 milionů USD, což představuje růst o 17 %. Provozní marže by se měla zvýšit na 26 % oproti dříve očekávaným 22 %. Je však třeba dodat, že jde o předběžná čísla, nikoli finální výsledky, a tyto hodnoty se ještě mohou změnit.
Zároveň společnost oznámila prodej divizí ironSource Ads Network a SuperSonic, které jsou odpovědné za reklamu a vydávání her. Neznamená to však, že firma opouští reklamní byznys. Její Vector AI je jedním z hlavních motorů růstu tržeb v segmentu, který společnost označuje jako strategický.
Vedení společnosti uvádí, že prodej méně perspektivních aktivit umožní firmě soustředit se na její hlavní činnost, která si vede znatelně lépe. Investoři sdílejí nadšení generálního ředitele z těchto změn a akcie během pesimistické páteční seance zaznamenávají jeden z nejsilnějších růstů.
U.US (D1)
Je však třeba připomenout, že společnost si prošla velmi obtížným obdobím z pohledu valuace. Obavy z konkurence v podobě AI alternativ k nástrojům pro vývojáře se navíc prohloubily po původním výhledu na 1. čtvrtletí 2026, který zaostal za očekáváním trhu. Akcie letos ztrácejí více než 60 % a oproti maximu z roku 2021 jsou níže o více než 90 %.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.