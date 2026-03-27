US100 klesá o 1,5 % 🚩 Anthropic Claude znovu vytváří tlak na Nasdaq

Na začátku páteční seance na Wall Street převažuje negativní sentiment a vyhlídky na brzké odražení trhu zůstávají nejisté, protože víkend může přinést další eskalaci konfliktu mezi Íránem, USA a Izraelem. Futures na Nasdaq 100 (US100) ztrácejí více než 1,5 %. Výnosy amerických 10letých státních dluhopisů rostou o téměř 4 bazické body a posouvají se nad 4,45 %, zatímco futures na dolarový index posilují nad úroveň 99,8 a americký dolar zpevňuje vůči koši zahraničních měn.
- Investoři se neobávají pouze dopadu vysokých cen ropy a plynu na ekonomickou aktivitu a politiku Fedu, ale také rozsahu kapitálových výdajů na AI infrastrukturu, které ve 4. čtvrtletí 2025 táhly akcie polovodičových firem.
- Pokud se zpomalení ekonomiky skutečně naplní, mohou se pod tlak dostat společnosti, které výrazně investovaly do nových technologií — což je již patrné například u akcií Microsoftu a dalších firem ze softwarového sektoru.
- Další riziko přinášejí zprávy magazínu Fortune, podle kterých došlo k úniku informací o novém modelu společnosti Anthropic, Claude „Mythos“, ještě před jeho oficiálním uvedením. Detaily o modelu byly údajně nalezeny v návrhu blogového příspěvku uloženého v nezabezpečeném a veřejně přístupném datovém souboru.
- Startup zaměřený na AI připsal únik lidské chybě při konfiguraci svého systému pro správu obsahu. Uniklý návrh popisoval novou třídu AI modelů s názvem „Capybara“, které mají být větší a pokročilejší než současný vlajkový model Opus.
- Podle uniklého dokumentu překonává Capybara model Claude Opus 4.6 v oblastech, jako jsou programování, akademické uvažování a úkoly v oblasti kyberbezpečnosti. Návrh zároveň označuje Claude Mythos za dosud nejvýkonnější AI model, který byl vyvinut.
Mluvčí společnosti Anthropic potvrdil pro Fortune, že firma vyvíjí univerzální model s výrazným pokrokem v oblasti programování a kyberbezpečnosti. Podle dostupných zpráv by tento model mohl překonat stávající AI systémy v kybernetických schopnostech. Trhy se obávají, že by Anthropic mohl časem začít přímo konkurovat firmám zaměřeným na kyberbezpečnost, což by mohlo vytvářet tlak na marže a vést k odlivu klientů.
US100 (M30 interval)
Nasdaq 100 dnes klesá o více než 10 % ze svého historického maxima, čímž signalizuje vstup do korekčního pásma.
Crowdstrike (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Denní shrnutí: Pátý týden poklesů na Wall Street
Tři trhy, které sledovat příští týden (27.03.2026)
Únik informací z Anthropicu a výprodej kyberbezpečnostních akcií
Unity roste o 10 % 🚨 Revoluce ve společnosti?
