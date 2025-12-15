Akcie konopných firem rostou – Trumpova administrativa údajně chystá změnu klasifikace marihuany

-
Akcie Canopy Growth vzrostly až o 17,9 %, Tilray a SNDL rovněž rostly.
Trumpova administrativa údajně chystá přeřazení marihuany do kategorie Schedule III.
Změna by snížila regulační zátěž a mohla zlepšit přístup ke kapitálu pro konopné firmy.
Zájem retail investorů o konopné akcie prudce vzrostl, zejména na platformě Tradegate.
Evropské trhy zaznamenaly v pondělí výrazný růst akcií konopných společností poté, co se objevily zprávy o možném uvolnění federálních omezení marihuany ve Spojených státech. Impulsem byly informace z The Washington Post a CNBC, podle nichž prezident Donald Trump plánuje vydat výkonné nařízení, které by vedlo k přeřazení marihuany do méně přísně regulované kategorie Schedule III.
Největší pozornost upoutala společnost Canopy Growth, jejíž akcie obchodované ve Frankfurtu vystřelily až o 17,9 %, čímž dosáhly nejvyšší úrovně od května. Tento růst navázal na páteční skok o 49 %. Později během pondělí akcie část zisků odevzdaly, ale stále si držely meziroční zhodnocení o 8,8 %. Společnosti Tilray Brands a SNDL rovněž navázaly na páteční rally, když posílily o 2,8 % a 3,2 %.
Zájem o konopný sektor byl patrný i z dat platformy Tradegate, kde se akcie Canopy Growth zařadily mezi nejvíce obchodované tituly – po boku technologického giganta Nvidia a zbrojařské skupiny Rheinmetall. To ukazuje na rostoucí zájem retailových investorů o spekulativní růstové sektory.
Plánované přeřazení marihuany z kategorie Schedule I (kde jsou drogy jako heroin či LSD) na Schedule III by znamenalo zásadní snížení regulačního tlaku, snazší přístup k financování, výzkumu a potenciálně i výrazné daňové úlevy pro firmy v tomto odvětví. To by mohlo zásadně změnit podnikatelské prostředí konopného průmyslu v USA.
Graf CGC.US (D1)
Zdroj: xStation5
