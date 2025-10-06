Akcie měsíce: Zvítězí Meta v závodě o umělou inteligenci?

- Umělá inteligence je středobodem strategie společnosti Meta
Akcie Meta jsou v roce 2025 o 22 % výše, ale to neznamená, že jsou nedosažitelné. Trh Meta stále neoceňuje dostatečně vysoko. Kolik skutečně stojí akcie Meta?
Podnikání společnosti Meta
Meta rozděluje své podnikání do dvou hlavních segmentů:
-
Family of Apps (FoA): Aplikace Meta jsou sociální sítě, které umožňují interakci mezi lidmi různými způsoby. Tento segment představuje 99 % příjmů společnosti, přičemž reklama tvoří 98 % z toho.
-
Reality Labs: Sekundární segment, který zahrnuje investice do experimentálních technologií, metaverza a brýlí pro virtuální realitu, jako je Meta Quest. V tomto segmentu Meta prodává také hardware – tedy samotné brýle. Ačkoli Reality Labs aktuálně vykazuje výrazné ztráty, věříme, že do budoucna má zajímavý potenciál. Meta je v tomto odvětví nejpokročilejší firmou a nedávno uvedla nové chytré brýle Ray-Ban s integrovanou umělou inteligencí pro každodenní použití.
Z aplikací jako Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads a Messenger je třeba vyzdvihnout Instagram, který v posledních letech výrazně vyrostl a mění formát obsahu.
Reels – krátká videa – mají podle studie Buffer 2,25× větší dosah než příspěvek s jednou fotkou a 1,36× větší než fotkový carousel.
Reels byly zavedeny ve 3. čtvrtletí 2020, a už v 1. čtvrtletí 2022 tvořily 20 % času stráveného na Instagramu, zatímco ve 1. čtvrtletí 2024 dosáhly 50 % – a podle nás jejich podíl nadále roste.
Meta se může pochlubit nejpopulárnějšími sociálními sítěmi a celkovým počtem 3,48 miliardy denních aktivních uživatelů, což představuje přes 60 % světové populace s přístupem k internetu.
Pokud vyloučíme Čínu, kde dominuje WeChat a ostatní sociální sítě nejsou povoleny, mluvíme o přibližně 76,5 % populace s přístupem k internetu a 42,74 % světové populace (49,5 % bez Číny).
Z geografického hlediska zůstávají Spojené státy a Kanada hlavním zdrojem příjmů Meta, ačkoli regiony jako Evropa a zbytek světa získávají podíl díky rychlejšímu růstu tržeb v posledních letech.
Investice do AI a klíčové faktory pro Meta
ARPU (průměrný příjem na uživatele) napříč platformami Meta nadále mezičtvrtletně roste a ve 2. čtvrtletí 2025 zaznamenal oživení.
Nicméně věříme, že to je teprve začátek.
Investice do AI a klíče k úspěchu Meta
Růst průměrné ceny je silný, po několika čtvrtletích poklesů. Tento téměř dvouciferný růst průměrné ceny za reklamu společně s nárůstem počtu uživatelů jsou hlavními faktory, které stojí za dvouciferným růstem tržeb Meta.
Jediným regionem, kde podle nás Meta zaznamenává výrazně nízký růst průměrné ceny za reklamu, je Asie a Pacifik – nicméně věříme, že právě tento trh má výrazný nevyužitý potenciál. Patří sem i Indie, kterou považujeme za klíčový trh, jenž by mohl v budoucnu tento ukazatel zvednout, protože se stává atraktivní pro značky.
Imprese zpomalily tempo růstu, což přičítáme poklesu doby strávené na sociálních sítích celosvětově. Tato proměnná je zásadní, protože cena za reklamu závisí na počtu interakcí a zobrazení.
Nicméně v posledním čtvrtletí jsme zaznamenali silný odraz směrem nahoru a věříme, že umělá inteligence (AI) již začíná hrát roli.
AI je základní součástí strategie Meta. Tržby Meta jsou dány počtem uživatelů, jejich interakcí s reklamou a cenou za reklamu.
Aby bylo možné zvýšit interakce i cenu, je nutné nabídnout správnou reklamu správnému uživateli. Meta již používá AI modely k identifikaci vzorců chování uživatelů a ke zjištění, který obsah přináší nejvyšší míru zapojení.
Tímto způsobem může zobrazovat nejrelevantnější reklamy, což zvyšuje pravděpodobnost interakce.
To zlepšuje cílení reklamy, a tedy zvyšuje návratnost investic pro inzerenty, což vede k růstu cen.
Na druhé straně se očekává, že do roku 2026 bude celý proces pro inzerenty plně automatizován – každá firma bude moci přidělit svůj rozpočet a nástroj Advantage+ (AI řešení od Meta) automaticky vytvoří kompletní marketingovou kampaň s obrázky a videi.
To znamená výrazné úspory nákladů pro inzerenty, kteří mohou snížit personální náklady nebo omezit spolupráci s externími agenturami.
Tím se Meta otevírá trhu přesahujícímu 400 miliard USD ročně, který byl dosud opomíjen, protože Meta sloužila spíše jako doplněk, nikoli náhrada.
Konkurenční výhody Meta
Meta má dvě klíčové konkurenční výhody, které jí umožňují dosahovat vysokých marží a zároveň investovat do zatím neziskových projektů díky silné generaci hotovosti z hlavního byznysu:
-
Síťový efekt:
Hodnota sociální sítě roste s tím, jak přibývají uživatelé.
Meta (Facebook, Instagram) z toho výrazně těží – lidé je používají, protože tam najdou rodinu, známé a relevantní obsah.
Čím větší síť, tím vyšší hodnota pro uživatele, a tím větší motivace inzerentů utrácet právě na platformách Meta.
-
Úspory z rozsahu:
S růstem sítě se náklady rozprostírají mezi více uživatelů, což snižuje náklady na jednoho uživatele a zvyšuje marže.
-
Náklady na změnu (switching costs):
Tento „obranný příkop“ vzniká, když je náročnost přechodu ke konkurenci větší než přínos změny.
U Meta zatím nejsou náklady na změnu vysoké, ale s příchodem AI automatizovaných kampaní se mohou významně zvýšit, protože firmy si zvyknou na efektivitu a jednoduchost řešení od Meta a nebudou chtít přecházet jinam, i kdyby to bylo levnější.
Ocenění společnosti Meta: Jaký je cílový kurz akcií Meta?
Pro účely ocenění jsme vytvořili tři scénáře založené na třech klíčových proměnných: ARPU (průměrný příjem na uživatele), výdaje na výzkum a vývoj (R&D) a kapitálové výdaje (capex).
Základní scénář přiměřeně zohledňuje nové AI-inovace Meta, které povedou ke zvýšení počtu impresí, získání podílu na trhu od marketingových agentur a vyšší ziskovosti pro inzerenty.
Společnost navíc začíná monetizovat WhatsApp, a věříme, že bude dál rozšiřovat tento trh.
Zároveň předpokládáme, že tržby divize Reality Labs zůstanou konstantní, a to i přes rostoucí náklady.
- Předpokládáme diskontní sazbu 8 % a daňovou sazbu 18 %.
- Základní scénář nám ukazuje potenciální diskont téměř 50 % u peněžních toků, ale 26,4% diskont u valuačních násobků.
- Konečné ocenění nám dává cílovou cenu pro akcie Meta ve výši 1 045,7 USD, což představuje potenciální růst o něco přes 40 %.
- Ačkoli průměrné roční tempo růstu (CAGR) není zvlášť vysoké, věříme, že Meta zůstává vynikající společností s konkurenčními výhodami, které jí umožní zůstat mezi světovou špičkou a dále rozšiřovat své podnikání.
- Ve výsledku investiční teze Meta nespočívá ve využití konkrétní tržní situace, ale v nákupu kvalitní společnosti za rozumnou cenu s vedením, které má v hře vlastní zájmy (skin in the game).
Optimistický scénář nám dává cílovou cenu 1 232,7 USD, což představuje potenciální růst o 68 %.
Naopak pesimistický scénář stanovuje cílovou cenu na 561,3 USD, což by znamenalo potenciální pokles o -23 %.
