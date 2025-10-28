PayPal – Dvouciferný růst po zveřejnění výsledků a oznámení spolupráce s OpenAI

-
PayPal zakončuje výsledkovou sezónu spektakulárním růstem. Jeden z největších světových poskytovatelů platebních služeb zveřejnil výsledky a oznámil spolupráci s OpenAI. Akcie společnosti rostou o více než 10 % v dnešní obchodní seanci.
Společnost představila výsledky za třetí čtvrtletí 2025 a zveřejnila výhled na nadcházející období:
-
Čisté tržby činily 8,42 miliardy USD (meziroční růst o 7 %) a překonaly očekávání trhu (8,24 mld. USD).
-
Nejvyšší růst zaznamenal segment "Služby s přidanou hodnotou", jehož tržby dosáhly 895 milionů USD (+15 % y/y).
-
USA vygenerovaly 4,75 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 5 %.
-
Počet aktivních uživatelů vzrostl na 438 milionů.
-
Objem plateb dosáhl 458 miliard USD, což je více než 8% nárůst oproti stejnému období loni.
-
Upravený zisk na akcii (Adj. EPS) činil 1,34 USD, oproti očekávaným 1,20 USD.
-
Volný peněžní tok (FCF) vzrostl meziročně o 48 % na 2,3 miliardy USD.
-
Pro čtvrté čtvrtletí firma očekává Adj. EPS 1,31 USD, v souladu s očekáváním trhu.
-
Celoroční výhled EPS firma zvýšila z 5,35 na 5,39 USD, oproti tržnímu konsenzu 5,25 USD.
-
Firma zvýší kapitálové výdaje (CAPEX) na 1 miliardu USD do konce roku.
-
Zároveň oznámila další dividendu ve výši 0,14 USD na akcii pro aktuální čtvrtletí.
Uvedené výsledky samy o sobě výrazně překonaly očekávání investorů, ale hlavním katalyzátorem dvouciferného růstu akcií byla dohoda s OpenAI.
PayPal bude první platformou, která přímo integruje svou digitální peněženku do ChatGPT.
Vzhledem k velmi optimistickému sentimentu ohledně AI na trhu — zejména mezi institucionálními investory — jakákoli spolupráce s OpenAI v poslední době výrazně podporuje valuace firem.
V tomto případě navíc existuje potenciál monetizace u více než 800 milionů uživatelů ChatGPT, přičemž mnoho z nich již využívá AI k vyhledávání produktů – přímé napojení na peněženku tak může generovat výrazné, byť zatím těžko kvantifikovatelné tržby.
Důvěru firmě vyjádřila i Blue Owl Capital, která odkoupila pohledávky PayPalu za 7 miliard USD spojené se službou Buy Now, Pay Later.
Po dnešním růstu se akcie vrátily na úrovně z července, kdy došlo k 15% propadu. Společnost je však stále přibližně 20 % pod lokálními maximy z roku 2024.
PYPL.US (D1)
Zdroj: xStation5
