Výsledky IBM: Pomalý růst a slabý výhled

- Výsledky nad očekáváním, ale akcie po trhu klesly o více než 7 %
- Jde o třetí výsledkový hovor v řadě, který byl trhem přijat chladně.
- Tržby dosáhly 16,33 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 9 %.
- Divize infrastruktury vzrostla o 17 %, zatímco poradenství pouze o 3,3 %.
- Provozní marže dosáhla očekávaných 58,7 %.
- Trh zklamaly pomalý růst softwaru a konzultací a opatrný výhled.
- Investiční firmy si zatím udržují mírně pozitivní doporučení, ale obavy z tempa růstu narůstají.
IBM zveřejnila své výsledky včera a na první pohled působily solidně. Tržby i zisk na akcii překonaly očekávání trhu a volný peněžní tok meziročně výrazně vzrostl. Přesto byla reakce investorů výrazně negativní. Během běžného obchodování akcie mírně oslabily a v after-marketu propadly o více než 7 %.
Jedná se již o třetí kvartál v řadě, kdy výsledková konference skončila zklamáním.
- Tržby za uplynulé čtvrtletí činily 16,33 miliardy USD, což znamená meziroční růst přes 9 % a jasné překonání tržního konsenzu stanoveného na 16,1 miliardy USD.
- Segment infrastruktury zaznamenal růst o 17 %, což potvrzuje odolnost tradičních obchodních linií.
- Konzultace však rostly jen o 3,3 %, což bylo pod očekáváními.
- Společnost dále naplnila očekávání ohledně provozní marže na úrovni 58,7 % a upravený zisk na akcii dosáhl 2,65 USD, tedy nad tržními predikcemi.
- Volný cash flow se zvýšil na 2,37 miliardy USD, což představuje 15% zlepšení oproti stejnému období loni.
Proč tedy negativní reakce trhu?
Investory zklamalo především slabé tempo růstu softwaru a poradenství – tedy oblastí, které jsou považovány za klíčové pro budoucí expanzi a tvorbu vyšších marží.
Kromě toho trh zaznamenal nenápadnou, ale významnou změnu ve formulaci výhledu vedení firmy.
Letošní růst tržeb byl poprvé označen jako „minimálně 5 %“ namísto dřívějšího „více než 5 %“, což bylo trhem vyloženo jako faktické snížení prognózy a vyvolalo obavy z možného zpomalení růstu.
Většina investičních bank zatím ponechává svá doporučení na mírně pozitivní úrovni, ale zároveň analytici stále častěji vyjadřují znepokojení nad slabým tempem růstu v klíčových segmentech.
IBM zůstává společností s rozsáhlými aktivy, širokým technologickým portfoliem a silnou značkou.
Nicméně stárnoucí korporace stále více naráží na limity v dnešním dynamickém a vysoce konkurenčním prostředí, kde investoři očekávají stálé zrychlování růstu, zejména v oblasti softwaru a služeb.
Bez jasných důkazů o udržitelném zrychlení růstu v těchto oblastech nemusí ani další překonání konsenzů stačit k obratu negativního sentimentu, který firmu aktuálně provází.
