Akcie Novo Nordisk klesají: CagriSema v přímém srovnání zaostala za lékem Eli Lilly

Novo Nordisk uvedl, že jeho next-gen lék na obezitu CagriSema dosáhl 23% snížení hmotnosti v přímém head-to-head testu, ale zůstal za výsledky přípravku tirzepatid od Eli Lilly. Studie zároveň nesplnila primární cíl – prokázat non-inferioritu ve ztrátě hmotnosti oproti tirzepatidu.
Výsledky studie CagriSema: co Novo oznámil
Výsledek head-to-head proti tirzepatidu
V 84týdenní studii REDEFINE 4 Novo uvedl, že CagriSema vedla k poklesu tělesné hmotnosti o 23,0 % (při předpokladu plné adherence), zatímco tirzepatid 15 mg dosáhl 25,5 %. Při použití tzv. treatment-regimen estimandu byla ztráta hmotnosti 20,2 % u CagriSema versus 23,6 % u tirzepatidu.
Design studie a profil pacientů
REDEFINE 4 zahrnovala 809 randomizovaných dospělých s obezitou a alespoň jednou komorbiditou, s průměrnou výchozí hmotností 114,2 kg, a měla open-label design. Oba přípravky byly podávány jednou týdně subkutánně.
Bezpečnost a snášenlivost
Novo uvedl, že CagriSema se jevila jako bezpečná a dobře snášená, přičemž nejčastějšími nežádoucími účinky byly gastrointestinální potíže; ty měly být převážně mírné až střední a postupně slábnout.
Reakce trhu: Novo vs Eli Lilly
Pohyb akcií po zveřejnění dat
Reuters uvedl, že akcie Novo Nordisk v Kodani po zprávě klesly přibližně o 11 %, zatímco akcie Eli Lilly v USA v premarketu rostly zhruba o 4 %. Výsledek je vnímán jako komplikace pro Novo v době, kdy roste poptávka po účinnějších lécích na obezitu.
Dopady na pipeline: co bude s CagriSemou dál
Časová osa FDA a další data z fáze 3
Novo uvedl, že žádost o schválení u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) podal v prosinci 2025 a rozhodnutí očekává do konce roku 2026. Data ze studie REDEFINE 11 firma očekává v první polovině roku 2027 a vyšší dávkování chce otestovat v nové fázi 3, která má začít ve druhé polovině roku 2026.
