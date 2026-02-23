Akcie JFrog se propadly o více než 24 %: trh se bojí AI „nativní“ bezpečnosti

Akcie JFrog Ltd. (FROG) v pondělí ráno 23. února 2026 ztrácely zhruba 25 %. Pokles navazuje na sektorový výprodej, ve kterém investoři znovu řeší, jak rychle mohou AI platformy převzít část funkcí DevSecOps nástrojů (development, security, operations – vývoj, bezpečnost a provoz). Zdroj: xStation5
Co stojí za výprodejem akcií JFrog (FROG)
Anthropic rozvířil obavy nástrojem „Claude Code Security“
Bezprostředním spouštěčem byla research preview funkce Claude Code Security od společnosti Anthropic, kterou firma popisuje jako nástroj pro skenování kódu na zranitelnosti a návrhy oprav v prostředí Claude Code. Trh to vyhodnotil jako další signál, že AI laboratoře mohou postupně pronikat do bezpečnostních i vývojářských workflow.
JFrog byl zasažen „basket trade“ napříč kyberbezpečností a vývojářskými nástroji
JFrog patřil mezi největší propadáky v rámci skupiny titulů spojených se security a nástroji pro vývoj software. Klíčová obava se netýká jen jedné funkce, ale toho, zda AI-nativní přístup časem sníží potřebu samostatných bezpečnostních produktů.
Proč je pohyb výraznější než nedávné fundamenty
Výsledky i výhled JFrog byly v poslední aktualizaci solidní
V posledním reportu JFrog uvedl tržby za Q4 2025 ve výši 145,3 mil. USD (+25 % meziročně) a tržby za celý rok 2025 531,8 mil. USD (+24 %). Společnost zároveň poskytla výhled tržeb pro fiskální rok 2026 ve výši 623–628 mil. USD a pro Q1 2026 146–148 mil. USD.
Jádro příběhu je „software supply chain“, ne jen skenování zranitelností
JFrog staví komunikaci kolem hybridní platformy pro bezpečné doručování software napříč DevOps a DevSecOps, což může být složitější „nahradit“ jednou AI funkcí. Část analytiků proto mluvila o tom, že výprodej je spíše sentiment než bezprostřední zásah do poptávky.
Co sledovat dál
Jak JFrog odliší produkt v éře AI agentů
Trh bude sledovat, jak bude JFrog odlišovat svůj produkt, když AI nástroje přidávají bezpečnostní funkce „na úrovni modelu“. Důležité budou i signály o adopci bezpečnostních funkcí, obnovách u enterprise zákazníků a růstu cloudu.
