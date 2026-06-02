Akcie Oracle a Alphabetu klesají kvůli obavám z financování AI 📉

- Oracle v předobchodní fázi klesá o více než 4 % poté, co jeho akcie během předchozí seance dosáhly nejvyšších úrovní od listopadu.
- Alphabet plánuje získat 80 miliard USD prostřednictvím prodeje akcií. Výnosy mají být určeny na investice do AI infrastruktury.
- Investoři se stále více zaměřují nejen na růstový potenciál AI, ale také na obrovský kapitál potřebný k jeho podpoře.
- Oracle v předobchodní fázi klesá o více než 4 % poté, co jeho akcie během předchozí seance dosáhly nejvyšších úrovní od listopadu.
- Alphabet plánuje získat 80 miliard USD prostřednictvím prodeje akcií. Výnosy mají být určeny na investice do AI infrastruktury.
- Investoři se stále více zaměřují nejen na růstový potenciál AI, ale také na obrovský kapitál potřebný k jeho podpoře.
Akcie Oracle (ORCL.US) v úterní předobchodní fázi klesly o více než 4 % a odevzdaly část téměř 10% zisku z předchozí seance. Pokles nebyl způsoben slabšími fundamenty společnosti, ale rostoucími obavami investorů z nákladů na rozšiřování infrastruktury pro umělou inteligenci. Akcie Alphabetu (GOOGL.US) také klesly téměř o 3 % poté, co společnost oznámila plán získat přibližně 80 miliard USD prostřednictvím nabídky akcií na financování investic do technologií nové generace.
Alphabet ukazuje rozsah výdajů na AI
Spouštěčem poklesu akcií Oracle bylo oznámení Alphabetu o akciové nabídce v objemu 80 miliard USD. Do transakce se má zapojit také Berkshire Hathaway s investicí ve výši přibližně 10 miliard USD. Získaný kapitál bude použit na rozšíření kapacity datových center a výpočetní infrastruktury potřebné k uspokojení rostoucí poptávky po AI službách.
Tento krok ukazuje, jak nákladný se stal závod o vedoucí pozici v oblasti AI. Už v dubnu Alphabet zvýšil plánovaný rozpočet kapitálových výdajů na letošní rok až na 190 miliard USD. Pro investory je to připomínka, že úspěch v AI nezávisí pouze na technologii a zákaznické poptávce, ale také na přístupu k obrovskému objemu kapitálu.
Proč investoři reagují přes Oracle?
Pro Oracle může být AI boom dvousečnou zbraní. Na jedné straně společnost těží z rostoucí poptávky po cloudové infrastruktuře a podnikových softwarových řešeních. Na druhé straně si investoři začínají klást otázku, jak dlouho mohou technologické společnosti financovat masivní AI investice, aniž by tím vyvíjely tlak na marže, rozvahy nebo budoucí potřebu získávat kapitál.
Trh se proto stále více zaměřuje nejen na to, které společnosti mohou z umělé inteligence těžit, ale také na to, které firmy nakonec ponesou největší náklady na budování infrastruktury, která za ní stojí.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Arm má první velký AI trumf: Meta nasadí jeho nový čip pro datová centra 🤖
Akcie CME Group klesají pod prodejním tlakem 🚩 Proč to může být varovný signál pro Wall Street?
Shrnutí trhů: Evropa dohání ztráty 🔼 Rozhodnou data CPI z eurozóny o zvýšení sazeb ECB?
Valná hromada ČEZu: schválení dividendy a vyčlenění nové společnosti 📊
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.