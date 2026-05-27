Paramount je blíž k převzetí Warner Bros. 🎬

- Američtí regulátoři jsou podle Semaforu blízko schválení převzetí Warner Bros. Discovery za 110 miliard USD.
- Paramount argumentuje tím, že fúze nepoškodí konkurenci, tvůrce ani kina.
- Proti dohodě se staví část Hollywoodu kvůli obavám z propouštění, menší tvorby a vyšších cen.
- Pro investory by schválení snížilo regulační riziko, ale integrace dvou mediálních gigantů zůstává náročná.
Američtí antimonopolní regulátoři jsou podle zprávy Semaforu připraveni schválit převzetí Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance v hodnotě zhruba 110 miliard USD. Informaci převzala agentura Reuters, která zároveň uvedla, že ji zatím nedokázala nezávisle ověřit. Klíčovým momentem měla být dvouhodinová schůzka na americkém ministerstvu spravedlnosti, kde šéf Paramountu David Ellison obhajoval, že spojení nepoškodí konkurenci v Hollywoodu ani kreativní talenty.
Pro Paramount by šlo o zásadní strategické vítězství. Spojení s Warner Bros. Discovery by firmě přineslo rozsáhlou knihovnu obsahu, silné filmové studio a jedny z nejcennějších značek v zábavním průmyslu. Mezi největší lákadla patří franšízy jako Harry Potter, DC Comics, Game of Thrones nebo filmové značky Warner Bros. Právě kombinace tradičních studií, streamingu a silného katalogu má být hlavním argumentem pro vytvoření většího a konkurenceschopnějšího mediálního hráče.
Podle zprávy měli právníci ministerstva spravedlnosti pozitivně reagovat na argumenty vedení Paramountu, že transakce neomezí produkci filmů, nepoškodí ostatní studia a nezhorší postavení tvůrců. David Ellison měl zároveň zopakovat závazek, že Paramount bude nadále uvádět filmy v kinech. To je důležité zejména pro provozovatele kin, kteří se obávají, že další koncentrace v mediálním sektoru by mohla posílit streaming na úkor tradičních filmových premiér.
Regulační prověrka se zaměřovala na několik citlivých oblastí. Ministerstvo spravedlnosti už v březnu rozeslalo předvolání a požadovalo informace o tom, jak by dohoda ovlivnila produkci studií, práva k obsahu, konkurenci mezi streamovacími službami a také fungování kin. Právě tyto otázky jsou pro celý mediální sektor klíčové, protože spojení Paramountu a Warner Bros. Discovery by mohlo výrazně změnit vyjednávací sílu vůči kinům, tvůrcům i distribučním platformám.
Dohoda ale stále čelí odporu. Proti spojení se postavila část Hollywoodu včetně známých osobností jako Jane Fonda, J.J. Abrams nebo Mark Ruffalo. Kritici varují, že fúze může vést k menšímu počtu pracovních příležitostí, slabší pozici tvůrců a vyšším nákladům pro spotřebitele. Pod protestní dopis proti spojení se podle dostupných informací podepsalo téměř 3 500 signatářů.
Z investičního pohledu by případné schválení bylo silným impulzem hlavně pro akcie Warner Bros. Discovery, protože by výrazně snížilo riziko, že transakce narazí na americké regulátory. Paramount na dohodu vsadil velmi agresivně a podle dostupných informací slíbil akcionářům Warner Bros. Discovery čtvrtletní takzvaný ticking fee ve výši 0,25 USD na akcii, pokud se transakci nepodaří uzavřít včas. To ukazuje, že Paramount má silnou motivaci dotáhnout převzetí co nejrychleji.
Současně však nejde o definitivní konec regulačních rizik. Kromě amerického ministerstva spravedlnosti mohou hrát roli i další orgány, včetně zahraničních regulátorů. Transakce tak sice podle aktuálních informací překonává jednu z největších překážek, ale investoři by měli počítat s tím, že celý proces ještě nemusí být zcela uzavřený.
Pro Wall Street je tato zpráva důležitá, protože mediální sektor už delší dobu hledá nový model růstu. Tradiční televizní byznys slábne, streaming je kapitálově náročný a studia čelí tlaku na snižování nákladů. Spojení Paramountu a Warner Bros. Discovery by mohlo přinést větší rozsah, silnější katalog a potenciální synergie, ale zároveň i riziko propouštění a další konsolidace v odvětví.
Celkově jde o zprávu, která posouvá transakci výrazně blíže k dokončení. Pokud se potvrdí, že americké antimonopolní úřady převzetí skutečně schválí, půjde o jeden z největších milníků v současné vlně mediální konsolidace. Investoři však musí počítat s tím, že konečné schválení ještě nemusí znamenat hladkou integraci. Skutečnou zkouškou bude až to, zda Paramount dokáže z obřího spojení vytěžit růst, aniž by oslabil kreativní produkci a důvěru tvůrců.
