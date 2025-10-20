Akcie Rheinmetallu rostou poté, co získala zakázku na vozidla za 4 miliardy USD – znamení nárůstu výdajů na obranu

-
Artec (Rheinmetall/KNDS) získala zakázku ve výši ~3,41 miliardy eur na 222 vozidel Schakal pro Německo a Nizozemsko.
Zakázka potvrzuje širší nárůst výdajů na obranu v Evropě, zejména v souvislosti s geopolitickými riziky.
Reakce trhu byla pozitivní: akcie Rheinmetallu vzrostly kolem 5 %, odvětví zaznamenalo příliv optimismu.
Strategické výhody pro Rheinmetall – domácí výroba, dlouhé kontrakty, logistické služby – ale rizika zůstávají: realizace zakázky a potenciální změny v rozpočtech.
Německá obranná společnost Rheinmetall zaznamenala výrazný růst akcií poté, co její společný podnik Artec (64 % Rheinmetall, 36 % KNDS Germany) získal zakázku v hodnotě 3,41 miliardy eur (přibližně 4 miliardy USD) na dodávku 222 obrněných vozidel Schakal (Jackal) pro německé a nizozemské ozbrojené síly. Tato smlouva zdůrazňuje širší nárůst výdajů na obranu v Evropě a příznivý výhled pro sektor.
Detaily zakázky
Zakázku vypsala organizace OCCAR pro 150 vozidel pro Německo a 72 pro Nizozemsko. Podíl Rheinmetallu činí téměř 3 miliardy eur. V rámci smlouvy je navíc opce na dodávku až 248 dalších vozidel. Nový Schakal využívá podvozek Boxer 8×8 a věž Pumy s 30 mm kanónem MK 30‑2/ABM od Rheinmetallu. Součástí je balíček logistiky – náhradní díly, výcviková technika, speciální nástroje, a pokročilé ochranné prvky – ochrana proti ručním protitankovým zbraním, detekce útoku, ochrana proti dronům.
Reakce trhu a odvětví
Po oznámení posílily akcie Rheinmetallu ve Frankfurtu přibližně o 5 %. Širší evropský obranný sektor reakci sdílel – smlouva je vnímána jako signál obnovené poptávky po vojenském vybavení. V Německu jde navíc o pokračování většího programu: až 424 kolových obrněných vozidel za téměř 7 miliard eur. Z investor‑úhlu jde o silný indikátor stability zakázky, vyššího výhledu a lepšího hodnocení. Zdroj: xStation5
Strategické poznatky a rizika
Zakázka není jen jednorázovou dodávkou – odráží politickou změnu směrem k „evropskému preferenčnímu“ nákupu zbraní. Pro Rheinmetall to znamená příznivé prostředí: rozšiřování objednávek, vyšší marže na poskytování služeb, lepší vnímání investorů. Ale rizika zůstávají: dodávky se protáhnou na léta (2027‑2031), výrobní či politické překážky mohou ohrozit výsledek. Také případné snížení rozpočtů na obranu nebo geopolitické uvolnění mohou zpomalit růst.
US OPEN: Netflix ve středu pozornosti Wall Street
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.