Kering prodá svůj beauty byznys společnosti L’Oréal za 4,7 miliardy USD

-
Kering prodává beauty podnikání L’Oréalu za ~4 miliardy eur v četně Creed a dlouhodobých licencí.
-
Transakce podtrhuje strategický obrat Keringu pod Luca de Meo: snížení zadlužení, ukončení neúspěšného beauty rozvoje, zaměření na módu.
-
L’Oréal posiluje své pozice v luxusní kráse a získává výhradní licence pro značky jako Gucci, Balenciaga a Bottega Veneta.
-
Dohoda zahrnuje i společný podnik ve wellness a dlouhověkosti, což naznačuje širší pohled obou skupin mimo tradiční beauty.
-
Skupina Kering (vlastník Gucci, Balenciaga a Bottega Veneta) se dohodla na prodeji svého beauty podnikání společnosti L’Oréal za přibližně 4 miliardy eur (cca 4,66–4,7 miliardy USD). Transakce zahrnuje luxusní parfémovou značku Creed a uděluje L’Oréalu výhradní 50 letení práva na vývoj parfémů a kosmetiky pro hlavní módní domy Keringu. Jde o strategický obrat pod vedením nového generálního ředitele Lucy de Meo, jelikož skupina chce snížit zadlužení a zaměřit se na své klíčové módní značky.
Finanční a strategický kontext
Výše čistého dluhu Keringu činila ke konci června 2025 zhruba 9,5 miliardy eur, navíc měl dlouhodobé nájemní závazky cca 6 miliard eur. Mezitím Kering čelí oslabení poptávky po značce Gucci, zejména na čínském trhu, a slabšímu velkoobchodnímu byznysu u Saint Laurent.
Beauty byznys a obrat
Kering spustil vlastní beauty divizi v roce 2023 s akvizicí Creed za cca 3,5 miliardy eur v hotovosti. Nicméně tento krok nepřinesl očekávaný výsledek – beauty segment vykázal v prvním pololetí 2025 provozní ztrátu kolem 60 milionů eur. Prodej znamená návrat k licenčnímu modelu, který byl dříve udržován.
Detaily transakce
L’Oréal zaplatí v hotovosti 4 miliardy eur. Součástí je značka Creed a výhradní 50 letení licence pro vývoj a distribuci parfémů a kosmetiky pro značky Keringu (Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga). Dále bude založeno společné podnikání 50/50 zaměřené na wellness a dlouhověkost. Uzavření je očekáváno v první polovině roku 2026.
Strategické důsledky
Pro Kering znamená monetizaci beauty byznysu posílení rozvahy a možnost soustředit se zpět na luxusní módu. Licence zajistí další příjem formou tantiém. Pro L’Oréal jde o posílení portfolia luxusní krásy a získání silných značek a licence k rozvoji produktů už‑zavedných módních domů.
