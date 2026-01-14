Akcie Saab prudce rostou díky severskému zbrojení 📈

Akcie švédského zbrojařského podniku Saab AB (SAABB.SE) rostou a obchodují se blízko historického maxima kolem 700 SEK za akcii. Největším problémem pro býky je v této fázi ocenění: po výrazném přehodnocení se Saab čím dál více oceňuje jako růstová technologická společnost, nikoli jako tradiční obranný podnik.
Saab generuje přibližně 40 % svých tržeb ve Švédsku a poptávka po jeho produktech by se mohla napříč severským regionem zrychlit, protože jednotlivé země upřednostňují kratší a bezpečnější dodavatelské řetězce a reagují na rostoucí strategická rizika – jak ze strany Ruska, tak kvůli nejistotě ohledně spolehlivosti amerického vybavení ve světle potenciálních střetů zájmů v Arktidě za současné administrativy Donalda Trumpa.
Zároveň segment letectví – který tvoří přibližně čtvrtinu podnikání Saab – nadále čelí tlaku na marže: letouny společnosti soutěží se silnými zahraničními konkurenty, širokou nabídkou stíhaček páté generace a očekávaným postupným přesunem hlavních obranných výdajů směrem k bezpilotním technologiím.
SAAB akcie (D1)
Zdroj: xStation5
Ocenění akcií Saab prudce vzrostlo, zatímco čistý zisk – byť v 1. a 2. čtvrtletí 2025 meziročně vzrostl přibližně o 50 %, ale ve 3. čtvrtletí stagnoval – neroste stejným tempem jako cena akcií. To naznačuje, že investoři do ceny agresivně promítají budoucí růst, čímž se zvyšuje riziko přestřelení. Poměr ceny k účetní hodnotě se nyní blíží 10, zatímco poměr ceny k tržbám přesahuje 5. Návratnost investovaného kapitálu (ROIC) sice stále převyšuje náklady kapitálu (WACC), avšak náklady rostou spolu s rychlým nárůstem počtu zaměstnanců a zároveň roste i zadlužení. Největším rizikem pro akcie Saab je potenciální příměří a mírová dohoda na Ukrajině, což by mohlo snížit dlouhodobé růstové vyhlídky obranného sektoru a ochladit kapitálové toky – i v případě, že strukturální úroveň obranných výdajů zůstane vysoká. Důležité je, že čistá marže společnosti od 1. čtvrtletí 2025 klesá a aktuálně není výrazně nad svým historickým průměrem.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US OPEN: Výsledky bank a fondů podporují ocenění
PNC Financial hlásí skokový růst zisku díky zájmu o fúze a vyšším úrokovým příjmům
Polední shrnutí: Kapitál proudí do evropských technologických akcií 💸🔎
📉 Apokalypsa akcií softwarových firem řízená AI? Tyto americké technologické akcie prudce klesly — co dál? 🔎
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.