GFL Environmental klesá zhruba o 9 % po oznámení akvizice Secure Waste za 6,4 mld. CAD

- Akcie GFL Environmental klesly přibližně o 9 % poté, co firma oznámila akvizici Secure Waste Infrastructure za 6,4 mld. CAD.
- Transakce bude financována z 80 % akciemi GFL a z 20 % hotovostí, což zřejmě zvýšilo obavy investorů z velikosti a struktury obchodu.
- GFL uvádí, že dohoda má zlepšit volný cash flow i marže, trh se ale zatím soustředí hlavně na rizika spojená s realizací, financováním a integrací.
Akcie GFL Environmental v pondělí klesly přibližně o 8,7 % na 39,35 USD poté, co společnost oznámila dohodu o převzetí Secure Waste Infrastructure v transakci oceněné přibližně na 6,4 mld. CAD včetně dluhu. Pokles přišel přesto, že GFL akvizici označila za okamžitě akretivní a neutrální z pohledu leverage. Reakce trhu naznačuje, že investoři se zatím soustředí hlavně na velikost obchodu a jeho vysoký podíl akciového financování, nikoli na dlouhodobé strategické přínosy. Zdroj: xStation5
Velký posun v západní Kanadě
GFL uvedla, že získá všechny akcie společnosti Secure za 24,75 CAD za kus, přičemž transakce bude financována z 80 % akciemi GFL a z 20 % hotovostí. Firma uvedla, že dohoda prohloubí její působení v západní Kanadě a v Severní Dakotě díky přidání sítě Secure s více než 80 lokalitami, včetně 12 skládek, 55 zařízení na zpracování odpadu, 12 recyklačních zařízení a 98 injekčních vrtů. Uzavření transakce se očekává ve druhé polovině roku 2026 po získání souhlasu akcionářů, soudu a regulátorů.
Reuters uvedl, že akvizice poskytne GFL širší přístup k aktivům pro zpracování a likvidaci odpadu v regionu, kde má Secure již silnou infrastrukturu. Tato strategická logika odpovídá i vyjádření samotné GFL, podle níž jsou získaná aktiva vysoce komplementární a mají rozšířit schopnost firmy nabízet zákazníkům širší škálu služeb v odpadovém hospodářství.
Proč akcie přesto oslabily
Bezprostřední reakce trhu byla slabší, protože investoři podle všeho zvažují rizika spojená s realizací a financováním. GFL uvedla, že transakce je plně financována, měla by zvýšit upravený volný cash flow na akcii o 12 % až 15 % a na pro forma bázi zvednout upravenou EBITDA marži na 31,6 %, přičemž celoroční čistá leverage má zůstat v nízkém až středním pásmu trojek. Reuters zároveň připomněl, že dřívější expanzní strategie GFL financovaná dluhem už v minulosti vyvolávala mezi investory obavy, což pomáhá vysvětlit pokles akcií navzdory důvěře managementu.
Trhy nyní budou sledovat, zda GFL dokáže investory přesvědčit, že akvizice Secure posílí volný cash flow i marže bez nového tlaku na rozvahu. Další pozornost se zaměří na plány financování, regulatorní postup a tempo integrace aktiv po očekávaném uzavření ve druhé polovině roku 2026.
