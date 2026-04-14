Výsledky BlackRocku: dynamický růst v prvním čtvrtletí

Investiční společnost dnes před otevřením trhu zveřejnila své výsledky za 1. čtvrtletí 2026. Generální ředitel uvedl, že jde o jeden z nejlepších vstupů do roku v historii společnosti. Akcie v rámci after-market obchodování rostou přibližně o 3 %.
Ve zveřejněných výsledcích je obtížné najít známky obav o stav trhu private equity/private credit.
Klíčové finanční ukazatele:
- Tržby: 6,7 miliardy USD oproti očekávání kolem 6,4 miliardy USD
- Provozní zisk: růst o 31 % na 2,67 miliardy USD
- Provozní marže: růst na 44,5 %
- EPS: 12,53 USD oproti očekávání kolem 11,5 USD
- Aktiva pod správou (AUM): růst o 27 % na 13,89 bilionu USD
- Čisté přítoky: 130 miliard USD
- Organický růst základních poplatků: růst o 10 %
Vedení společnosti zdůrazňuje rozsah, momentum a kvalitu růstu AUM, což má zmírnit obavy trhu z rizik pro firmu plynoucích mimo jiné ze segmentu private equity/private credit. Navzdory obavám ze pozastavení nebo omezení odkupů z fondů a produktů typu PE/PC dosáhly čisté přítoky do společnosti za posledních 12 měsíců až 744 miliard USD.
První čtvrtletí 2026 bylo rekordní v historii ETF produktů společnosti. Velmi dobře si zřejmě vede také investiční platforma Aladdin, jejíž výnosy z předplatného meziročně vzrostly o 22 %. Z finančního pohledu vše naznačuje, že aktuální čtvrtletí je druhé nejlepší v historii společnosti, přičemž předchozí čtvrtletí bylo vůbec nejlepší.
BLK.US (D1)
Na minimu posledního výprodeje akcie ztratila až 22 % ze svého vrcholu. Kupcům se však podařilo ubránit trendovou linii a cena se podle všeho vrací k růstovému pohybu.
Zdroj: xStation5
