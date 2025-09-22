Akcie Samsung rostou po zprávách o partnerství s Nvidií.

Akcie Samsung Electronics na londýnském trhu vzrostly o téměř 5 % a dosáhly úrovní, které nebyly dlouho k vidění. Tento růst byl primárně způsoben zprávami o tom, že společnost získala schválení od Nvidie k použití svých pokročilých paměťových čipů HBM3E v akcelerátorech pro umělou inteligenci.
Jde o klíčový moment pro korejského technologického lídra, který se dlouhodobě snaží posílit svou pozici na rychle rostoucím trhu výkonných pamětí.
Místní média uvádějí, že paměťová verze HBM3E od Samsungu úspěšně prošla přísnými kvalitativními testy požadovanými Nvidií. Tento průlom otevírá společnosti cestu ke spolupráci s jedním z největších hráčů v oblasti AI čipů a dává jí šanci konkurovat rivalům jako SK Hynix a americká Micron.
Samsung plánuje zahájit dodávky těchto pokročilých čipů pro Nvidii již ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025, což je zvlášť významné vzhledem k rostoucí poptávce po pamětech určených pro umělou inteligenci.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Díky tomuto schválení se Samsung stává třetím oficiálním dodavatelem paměti HBM3E pro Nvidii, což může výrazně posílit jeho pozici na globálním trhu s paměťovými čipy pro AI.
Po letech zpoždění a několika neúspěšných pokusech o certifikaci je to jasný signál, že nejnovější technologie společnosti splňují nejvyšší průmyslové standardy.
Investoři tuto zprávu přivítali s nadšením, což vedlo k dynamickému růstu ceny akcií společnosti na burze.
Navíc Samsung zaznamenal pokrok i v dalších klíčových oblastech, například při výrobě čipů pro Teslu, čímž dále posiluje svou pozici významného hráče na polovodičovém trhu.
Ačkoli počáteční objednávky pamětí HBM3E od Nvidie mohou být spíše mírné, schválení tohoto produktu představuje důležitý krok, který může otevřít dveře dalším, větším kontraktům a rozšířené spolupráci.
Analytici zdůrazňují, že úspěch Samsungu při získání certifikace od Nvidie je nejen technologickým, ale i strategickým úspěchem.
Dokládá schopnost společnosti splnit nejpřísnější požadavky odvětví a zvyšuje její šance na účast v budoucích projektech, jako je HBM4.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.