Akcie SpaceX kolísají po prvním poklesu od IPO 🚀

Akcie SpaceX v premarketu kolísaly po předchozím poklesu, který byl prvním ztrátovým dnem od vstupu společnosti na burzu. Titul se pohyboval jen mírně v zisku i ve ztrátě a krátce přidával přibližně 0,3 %. Trh tak po mimořádně silném debutu začíná opatrněji vyhodnocovat, zda současné ocenění odpovídá budoucím růstovým očekáváním.
Ve středu akcie SpaceX oslabily téměř o 5 %, což představovalo první výraznější ochlazení po IPO. Přesto zůstává výkonnost od uvedení na burzu velmi silná. Společnost je stále na cestě zakončit první obchodní týden více než 40 % nad emisní cenou 135 USD za akcii.
Za vysokou volatilitou stojí především kombinace euforie po rekordním IPO a nejistoty ohledně dlouhodobého růstového příběhu. Investoři věří v potenciál SpaceX v oblasti vesmírných služeb, satelitní infrastruktury i umělé inteligence. Zároveň ale trh řeší, jak rychle a za jakých nákladů se tyto ambice promítnou do skutečných tržeb.
Podle Michaela Monaghana z Founder Funds někteří investoři pracují se scénářem, ve kterém by SpaceX mohla do roku 2030 dosáhnout tržeb kolem 200 miliard USD. Taková očekávání však vyžadují mimořádně úspěšnou realizaci napříč několika růstovými segmenty. Jinými slovy, současná cena akcií už do značné míry počítá s tím, že firma dokáže splnit velmi ambiciózní cíle.
Krátkodobou podporou pro akcie může být také možnost zařazení do indexu Nasdaq 100. SpaceX by se mohla stát způsobilou pro zařazení už po 15 dnech obchodování, protože Nasdaq upravil pravidla tak, aby umožnil rychlejší vstup velkých IPO do indexu. Případné zařazení by mohlo přinést dodatečnou poptávku ze strany fondů a ETF sledujících tento index.
Zvýšený zájem je patrný i na opčním trhu. Poměr put a call opcí byl ve středu téměř vyrovnaný, což naznačuje, že část investorů začala více zajišťovat riziko poklesu. Zobchodovalo se více než 1,4 milionu opčních kontraktů na SpaceX, což firmu zařadilo mezi nejaktivnější tituly na americkém opčním trhu, hned za Teslou a Nvidií.
Z investičního pohledu tak SpaceX zůstává mimořádně sledovaným titulem, ale první pokles od IPO připomíná, že růst nemusí být přímočarý. Po prudkém nástupu na burzu může trh vstoupit do fáze, kdy bude mnohem citlivější na nové zprávy, valuaci, očekávání tržeb i případné zajišťování přes opce.
Graf SpaceX (SPCX.US, M1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Intelu rostou o více než 9 % po Trumpově zprávě 📈
SK Hynix posiluje dodavatelský řetězec AI. Dobrá zpráva pro Nvidii
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (17.6.2026)
BREAKING: USD po tiskové konferenci FOMC prohlubuje zisky na 0,8 % 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.