Akcie Spire Healthcare vyskočily o 16 %, společnost zvažuje prodej

Akcie britské soukromé nemocniční skupiny Spire Healthcare (SPI.L) v pátek vystřelily o 15,7 %, poté co firma oznámila, že zkoumá strategické možnosti, včetně možného prodeje společnosti. Akcie se tím dostaly na roční maximum a zaznamenaly největší jednodenní růst od května 2021.
Spire, která provozuje 38 nemocnic a více než 50 klinik, lékařských center a konzultačních pracovišť po celé Velké Británii, uvedla, že na procesu spolupracuje s hlavním finančním poradcem Rothschild & Co.
Oznámení přišlo krátce po zprávě televize Sky News, která ve středu informovala, že někteří investoři – včetně aktivistického fondu Achilles Trust, jenž je součástí Harwood Capital Management – vyvíjeli tlak na vedení Spire, aby zvažovalo prodej jako cestu k maximalizaci hodnoty pro akcionáře.
Zájem o konsolidaci v britském zdravotnickém sektoru v posledních letech roste, a Spire jako významný hráč s rozsáhlou sítí zdravotnických zařízení se jeví jako atraktivní cíl pro soukromý kapitál či většího strategického kupce.
Z pohledu investorů je reakce trhu jasným signálem důvěry ve scénář akvizice, která by mohla přinést další prémii nad současnou tržní cenu. Vývoj situace bude záviset na dalších krocích vedení Spire a na tom, zda se objeví konkrétní nabídky.
Graf SPI.UK (D1)
Akcie společnosti Spire Healthcare zaznamenaly na denním grafu prudký růst na úroveň 2,535 GBP, což představuje nejvyšší cenu za poslední rok. Jedná se o výrazný cenový skok směrem vzhůru, který překonal oba klouzavé průměry – EMA 50 (2,162 GBP) i SMA 100 (2,127 GBP). RSI se aktuálně nachází na hodnotě 71,5, tedy v překoupeném pásmu, což signalizuje silný nákupní zájem, ale zároveň upozorňuje na možnou krátkodobou korekci nebo stabilizaci po prudkém růstu. Klíčové nyní bude sledovat, zda se cena udrží nad hranicí 2,50 GBP, která se může stát novou podporou.
Zdroj: xStation5
