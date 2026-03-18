Facebook spouští Creator Fast Track, aby přilákal tvůrce z TikToku a YouTube

Facebook 18. března spustil Creator Fast Track, nový program určený k přilákání zavedených tvůrců z TikToku, YouTube a Instagramu pomocí garantovaných výplat a širšího dosahu pro způsobilé Reels. Tvůrci s alespoň 100 000 sledujícími na jedné z těchto platforem mohou po dobu tří měsíců získat 1 000 USD měsíčně, zatímco ti s více než 1 milionem sledujících mohou získat 3 000 USD měsíčně. Program jim zároveň poskytne okamžitý přístup do Facebook Content Monetization.
Co Facebook tvůrcům nabízí
Meta uvedla, že Creator Fast Track cílí na tvůrce, kteří jsou na Facebooku noví nebo se na platformu vracejí a chtějí si rychleji vybudovat publikum. Kromě garantovaných plateb firma nabízí také vyšší dosah u způsobilých Reels, zatímco nové metriky ve Facebook Creator Monetization mají tvůrcům pomoci lépe sledovat qualified views, earnings rate a non-qualified views.
Facebook tuto nabídku staví na širším systému Content Monetization, který tvůrcům vyplácí odměny napříč způsobilými formáty včetně krátkých a delších videí, Stories, fotopříspěvků a textových příspěvků. Meta uvedla, že Facebook v roce 2025 vyplatil tvůrcům téměř 3 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 35 %, přičemž 60 % výplat připadlo na Reels.
Proč je tento krok pro Meta důležitý
Tento krok posiluje strategii Mety udělat z Facebooku konkurenceschopnější platformu pro tvůrčí obsah a krátká videa. V roce 2024 firma uvedla, že se Facebook soustředí na mladé dospělé, tvůrce a monetizaci, zatímco novější aktualizace ukázaly, že počet zhlédnutí a čas strávený sledováním originálních Reels na Facebooku se ve druhé polovině roku 2025 přibližně zdvojnásobil oproti stejnému období předchozího roku.
Trhy nyní budou sledovat, zda Creator Fast Track dokáže ve větším měřítku přivést na Facebook větší tvůrce a zda silnější nabídka obsahu povede k vyššímu zapojení u Reels i dalších monetizovaných formátů. Další signály pravděpodobně přijdou z adopce mezi tvůrci, růstu výplat a případných důkazů, že Facebook získává větší podíl v souboji o krátký videoobsah.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
