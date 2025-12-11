Akcie týdne – Jabil Inc (11.12.2025)

Představte si společnost, která nenavrhuje čipy jako Nvidia ani neprovozuje cloudové služby jako AWS, ale přesto hraje klíčovou roli v technologickém boomu. Jabil Inc. sestavuje AI servery, vyrábí kryty pro iPhony a dodává elektroniku pro Teslu. Od začátku roku 2025 vzrostla cena jejích akcií o 59 %, zatímco ocenění na úrovni pouze 14násobku EV/EBITDA naznačuje, že Wall Street stále podceňuje roli Jabilu v rozmachu datových center. Jabil se neobjevuje na titulních stránkách, ale je tichým architektem globálních technologií. Apple, Cisco, HP a přední hyperscale hráči spoléhají na továrny Jabilu ve 30 zemích světa. V éře umělé inteligence a elektromobility, kdy poptávka po GPU serverech a automobilové elektronice roste každoročně o 30 %, vstupuje firma do fáze zrychleného růstu. Předstihne tento „neviditelný hráč“ index S&P 500 a stane se novým oblíbencem investičních fondů? Podívejme se na čísla a příběh, který může změnit pohled na celý dodavatelský řetězec technologií.
Profil společnosti
Jabil Inc. je americká společnost specializující se na smluvní výrobu elektroniky. Nabízí komplexní služby zahrnující návrh, výrobu i logistiku a podporuje klienty v každé fázi životního cyklu produktu. Působí globálně a obsluhuje řadu předních technologických firem, kterým dodává komponenty i hotová řešení pro odvětví jako IT, automobilový průmysl, zdravotnictví a spotřební elektronika. Rostoucí poptávka po pokročilých technologiích, jako je umělá inteligence, elektromobilita a 5G infrastruktura, pohání růst firmy. Jabil využívá trendů v oblasti outsourcingu a pomáhá klientům optimalizovat výrobu a rychleji uvádět inovace na trh. Díky flexibilitě, širokému spektru služeb a globální přítomnosti si společnost udržuje silnou pozici a dokáže reagovat na dynamické požadavky zákazníků po celém světě.
Megatrendy určující budoucnost společnosti
Jabil působí v rámci klíčových technologických megatrendů, které pohánějí globální růst elektroniky. Patří sem AI a datová centra, elektromobilita a automobilový průmysl, zdravotnictví a biotechnologie, ale také 5G a edge computing. Trh s AI a datovými centry rychle expanduje, což zvyšuje poptávku po GPU serverech a modulárních centrech – oblastech, kde je Jabil silně angažovaný. Elektromobilita a s ní spojená řešení představují další dynamicky rostoucí segment, zahrnující výrobu bateriových modulů a průmyslovou robotiku. Segmenty zdravotnictví a biotechnologií zaznamenávají stabilní růst, přičemž Jabil zde dodává pokročilá zdravotnická zařízení a smluvní výrobu pro farmaceutický sektor. 5G a edge computing pak podporují rozvoj síťové infrastruktury a automatizace skladů, čímž se dále posiluje spolupráce s klienty jako Apple, HP nebo Amazon. Kombinace těchto megatrendů vytváří pevný základ pro růst tržeb i marží, a činí z Jabilu atraktivní společnost v oblasti smluvní výroby elektroniky.
Finanční analýza
Jabil zakončuje fiskální rok 2025 ve velmi silné provozní kondici. Ve 4. čtvrtletí dosáhly tržby přibližně 8,1 miliardy USD, což znamená jasné oživení po období slabšího odbytu. Provozní i čisté marže se stabilizovaly na úrovni 4–5 % a 2 %, po jednorázovém a nestandardním nárůstu ziskovosti v roce 2024 díky mimořádným faktorům. Růst podnikání je tak doprovázen zlepšením provozní efektivity, nikoli tlakem na marže.
Zvláštní pozornost si zaslouží vysoká návratnost vlastního kapitálu (ROE), která se v posledních kvartálech drží v rozmezí 30–35 % – velmi silný výsledek pro výrobní společnost této velikosti. V kombinaci s trvalým růstem zisku na akcii za posledních osm čtvrtletí to ukazuje, že management dokáže přetavit megatrendy, jako je růst AI infrastruktury, ve skutečnou hodnotu pro akcionáře.
Struktura zadlužení ukazuje, že Jabil vstupuje do další fáze investic se zdravou rozvahou. Dlouhodobý dluh se drží mezi 2,7–3,3 miliardy USD, zatímco krátkodobý dluh se v posledních čtvrtletích mírně zvýšil, ale ze velmi nízké základny. Current ratio zůstává bezpečně nad úrovní 1,0 a quick ratio se oproti letům 2022–2023 zlepšilo, což naznačuje, že firma financuje strategický růst v oblastech AI a datových center z pozice silné likvidity.
Poměr mezi vytvořeným EBITDA, návratností investovaného kapitálu (ROIC) a náklady kapitálu (WACC) je rovněž pozitivní. ROIC dlouhodobě převyšuje WACC, což znamená, že každá další jednotka investovaného kapitálu vytváří hodnotu nad rámec nákladů na financování. Jabil tedy nejen roste, ale zároveň vytváří skutečnou hodnotu pro akcionáře.
Finanční výsledky a provozní ukazatele podávají konzistentní obraz „neviditelného architekta AI boomu.“ Jabil těží z rostoucí poptávky po infrastruktuře datových center a pokročilé elektronice, a zároveň si udržuje zdravou bilanci, vysoké ROE a silnou likviditu. Tato kombinace dává vedení prostor k dalším investicím do výrobní kapacity pro AI a současně umožňuje atraktivní akcionářskou politiku – jak formou zpětného odkupu akcií, tak stabilních dlouhodobých peněžních toků.
Výhled tržeb
Prognózy tržeb Jabilu naznačují, že po dočasném propadu v roce 2024 se společnost vrací na stabilní růstovou trajektorii – bez ohledu na scénář. Do dalšího fiskálního roku vstupuje s pevnou finanční pozicí a příznivou poptávkou po technologiích spojených s AI, datovými centry a spotřební i průmyslovou elektronikou. Na základě historických výsledků od roku 2019 a aktuálních tržních trendů byly připraveny tři scénáře vývoje tržeb pro roky 2026–2029, které ilustrují potenciální růst v různých podmínkách.
Ve výchozím scénáři tržby Jabilu rostou postupně a v roce 2026 dosahují přibližně 31,4 miliardy USD, přičemž do roku 2029 se zvyšují na 34,96 miliardy USD. Tento scénář předpokládá mírný, ale stabilní růst poptávky v klíčových segmentech, jako jsou AI infrastruktura, automobilový průmysl a spotřební elektronika. Firma si udržuje rovnováhu mezi expanzí a kontrolou nákladů, což umožňuje stabilní marže a tvorbu hodnoty pro akcionáře.
Optimistický scénář předpokládá rychlejší růst díky vyšší poptávce po AI, datových centrech a elektromobilitě. Tržby by v roce 2026 mohly dosáhnout 32,15 miliardy USD a do roku 2029 vzrůst až na 36,16 miliardy USD. Tento vývoj vychází z efektivního využití výrobní kapacity, zlepšené provozní efektivity a posílených vztahů s klíčovými zákazníky, bez nadměrného rizika pro rozvahu.
Konzervativní scénář počítá s pomalejším růstem, při kterém tržby v roce 2026 dosahují 31,24 miliardy USD a do roku 2029 rostou na 33,97 miliardy USD. Tento vývoj reflektuje možné zpomalení poptávky v některých segmentech nebo omezení v dodavatelských řetězcích. I při pomalejším růstu však společnost udržuje stabilní ziskovost a nákladovou disciplínu, což jí umožňuje generovat cash flow a investovat do strategických oblastí.
Ocenění
Předkládáme ocenění společnosti Jabil Inc. pomocí metody diskontovaných peněžních toků (DCF). Je nutné zdůraznit, že se jedná o informativní analýzu a nikoliv o investiční doporučení nebo přesné ocenění.
Jabil Inc. je globální poskytovatel smluvní výroby elektroniky, který obsluhuje přední světové technologické značky. Společnost těží z rostoucí poptávky po infrastruktuře datových center, umělé inteligenci a průmyslové elektronice, což vytváří pevný základ pro další růst.
Ocenění je založeno na výchozím scénáři tržeb a finančním výhledu, s použitím váženého průměrného nákladu kapitálu (WACC) ve výši 9 % a konzervativní dlouhodobé míry růstu 2 %. Finanční parametry vycházejí z průměrných dat za poslední roky, což poskytuje realistický pohled na situaci společnosti.
Na tomto základě odhadujeme hodnotu jedné akcie Jabil na přibližně 319 USD, což představuje potenciál růstu o 41 % oproti aktuální tržní ceně 227,14 USD. To naznačuje atraktivní investiční příležitost, zejména pro investory, kteří věří v další růst v oblasti AI infrastruktury, datových center a pokročilé elektroniky.
Ocenění zohledňuje i tržní a konkurenční rizika a dlouhodobý úspěch společnosti bude záviset na udržení stabilního růstu, efektivním řízení nákladů a schopnosti proměnit technologické megatrendy v reálnou hodnotu pro akcionáře.
