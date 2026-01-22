Akcie týdne: TSMC, srdce globální AI revoluce (22. ledna 2026)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company je firma, která téměř sama pohání globální výrobu čipů. Když se mluví o umělé inteligenci, výkonném výpočetním výkonu nebo superpočítačích, TSMC je téměř vždy v pozadí jako dodavatel srdce těch nejpokročilejších čipů. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 společnost ukázala, že její význam není jen teoretický. Finanční výsledky a silná poptávka ze strany technologických gigantů potvrzují, že TSMC nejen drží krok s trendy, ale pomáhá je i utvářet. V tomto článku se podíváme na to, jak rekordní tržby a zisky za uplynulé čtvrtletí odrážejí dominanci společnosti v odvětví a jaké jsou její budoucí vyhlídky a reálná hodnota.
TSMC v centru globální technologie
TSMC není běžný výrobce čipů. Je to společnost, která určuje, jaké technologie se dostanou do serverů, superpočítačů a datových center, které napájí umělou inteligenci po celém světě. Přední hráči trhu jako Nvidia, AMD a Apple, stejně jako hlavní poskytovatelé cloudových služeb, svěřují TSMC své nejkritičtější výrobní zakázky. To společnosti umožňuje nejen těžit z rostoucí poptávky, ale také formovat směr celého odvětví.
Pokročilé výrobní technologie – včetně 3nm, 5nm a 7nm procesů – se ve 4. čtvrtletí 2025 podílely 77 % na tržbách z waferů. Navíc nedávno spuštěná masová výroba 2nm čipů už dnes vytváří pevný základ pro budoucí příjmy. Tato technologie má potenciál výrazně zvýšit podíl TSMC v nejpokročilejších segmentech trhu s čipy v příštích letech, zejména v oblasti umělé inteligence a výkonného výpočetního výkonu.
Rekordní výsledky ve 4. čtvrtletí 2025
Společnost TSMC uzavřela 4. čtvrtletí 2025 s působivými výsledky, které jasně překonaly očekávání trhu. Čtvrtletní tržby dosáhly 1 046,09 miliardy TWD, což odpovídá přibližně 33,2 miliardy USD, a představuje meziroční nárůst o 20,5 % – zároveň jde o nejvyšší úroveň v historii společnosti. Čistý zisk činil 505,74 miliardy TWD, tedy přibližně 16 miliard USD, což je nárůst o 35 % oproti stejnému období loňského roku. Tyto silné finanční výsledky dokazují, že TSMC dokáže udržet vysokou ziskovost i při rostoucích kapitálových výdajích a zvyšující se poptávce po čipech.
Hrubá marže zůstala na velmi vysoké úrovni 62 % a provozní marže dosáhla 54 %, což poukazuje na vysokou provozní efektivitu společnosti. Čistá marže ve výši 48,3 % potvrzuje, že TSMC efektivně řídí výrobní náklady a zároveň si udržuje silnou cenovou sílu v segmentu špičkových čipů.
Pokročilé technologie zůstávají hlavním motorem růstu. 3nm, 5nm a 7nm výrobní procesy se na tržbách z waferů podílely 77 %, přičemž 3nm tvořily 28 %, 5nm 35 % a 7nm 14 %. Na začátku roku 2026 spustila společnost masovou výrobu 2nm čipů, která nyní slouží jako základ budoucího růstu a dále posiluje pozici TSMC v oblasti umělé inteligence a výkonných výpočtů. Struktura tržeb ukazuje, že se firma soustředí na technologicky nejpokročilejší segmenty trhu, což jí zajišťuje vysoké marže a konkurenční výhodu i do budoucna.
Stabilní růst a silná finanční pozice
Společnost TSMC zaznamenává stabilní růst již několik let, když dokázala zvýšit čtvrtletní tržby z přibližně 200 miliard TWD na více než 1 046 miliard TWD ke konci roku 2025. Dynamický růst čistého zisku potvrzuje rostoucí ziskovost, přičemž provozní i čisté marže zůstávají výjimečně vysoké – přes 50 % a 40 %. Tato úroveň ziskovosti odráží provozní efektivitu společnosti, schopnost udržet si cenovou sílu a efektivní řízení nákladů v technologicky nejpokročilejších segmentech trhu.
Z finančního hlediska je společnost pevná a stabilní. Hotovost a peněžní ekvivalenty výrazně převyšují závazky, což jí poskytuje finanční flexibilitu a volnost financovat rozvoj i ambiciózní investice. Běžný poměr (current ratio) zůstává na bezpečné úrovni, což umožňuje společnosti bez problémů plnit své závazky a udržet stabilitu i v obdobích zvýšené tržní volatility.
Efektivita kapitálového řízení je rovněž výjimečně vysoká. EBITDA roste úměrně s tržbami a návratnost investovaného kapitálu (ROIC) výrazně převyšuje náklady na kapitál, což potvrzuje schopnost TSMC generovat dlouhodobou hodnotu pro akcionáře a udržovat stabilní a ziskový provoz. Struktura tržeb navíc ukazuje, že pokročilé výrobní technologie (technologické uzly) hrají klíčovou roli – tvoří většinu prodejů a představují základ pro budoucí růst. To umožňuje TSMC uspokojovat rostoucí poptávku po čipech pro AI a výkonné výpočetní systémy, přičemž si udržuje konkurenční výhodu na globálním trhu.
Analýza výnosnosti dále potvrzuje silné postavení TSMC na trhu. Grafy kumulativních výnosů ukazují, že akcie TSMC jednoznačně překonaly jak index S&P 500, tak Nasdaq 100 během sledovaného období. Navzdory vyšší volatilitě na začátku roku se společnost rychle zotavila a vstoupila do dynamické růstové fáze, kterou zakončila s více než 60% ziskem, zatímco hlavní americké indexy zaznamenaly nárůst pouze v rozmezí několika desítek procent. Tato relativní nadvýkonnost odráží pozitivní hodnocení fundamentů TSMC ze strany trhu, zejména její klíčové role v globálním dodavatelském řetězci polovodičů a expozice vůči dlouhodobým trendům, jako jsou umělá inteligence a výkonné výpočty.
Výhled na rok 2026 a plánované investice
TSMC vstupuje do roku 2026 s výrazným momentem a optimistickými prognózami. Vedení očekává, že tržby v 1. čtvrtletí dosáhnou rozmezí 34,6–35,8 miliardy USD, což znamená pokračování dvouciferného meziročního růstu. Hrubá marže by se měla pohybovat mezi 63–65 % a provozní marže mezi 54–56 %, což dokládá schopnost společnosti udržet vysokou ziskovost i v prostředí rostoucí poptávky po čipech pro AI a výkonné výpočty.
Nejvíce působivým prvkem strategie TSMC jsou její kapitálové výdaje. Společnost plánuje v roce 2026 investovat rekordních 52–56 miliard USD do rozvoje a modernizace výrobních kapacit, což představuje více než 25% nárůst oproti předchozímu roku. Tyto masivní investice se zaměřují na nejpokročilejší výrobní procesy 3 nm, 5 nm a 7 nm, stejně jako na masovou výrobu 2nm čipů, které tvoří základ pro budoucí růst. Rozsah investic jasně ukazuje, že TSMC vnímá boom v oblasti umělé inteligence jako trvalý posun v globálním polovodičovém trhu, nikoliv pouze jako dočasný trend.
Prostřednictvím těchto investic společnost posiluje svůj technologický náskok a zajišťuje výrobní kapacity pro své největší zákazníky, mezi které patří Nvidia, AMD, Apple a velcí poskytovatelé cloudových služeb (hyperscaleři). Silná struktura tržeb, vysoké marže a strategické investice do špičkových technologií ukazují, že TSMC je nejen připraveno plnit současnou poptávku, ale zároveň buduje základy pro dlouhodobý, stabilní růst.
Přehled ohodnocení
Představujeme ocenění společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company metodou diskontovaných peněžních toků (DCF). Toto ocenění slouží výhradně pro informační účely a není investičním doporučením ani přesným odhadem hodnoty.
TSMC je největším smluvním výrobcem polovodičů na světě, který dodává nejpokročilejší čipy pro umělou inteligenci, výkonné výpočty a datová centra. Společnost těží z rostoucí poptávky po AI čipech a výkonných procesorech, přičemž její strategické investice do 3nm, 5nm, 7nm technologií a masové výroby 2nm čipů poskytují pevný základ pro další růst.
Za zmínku stojí, že TSMC si udržuje velmi vysokou ziskovost a technologický náskok před konkurencí, čímž omezuje tržní rizika a umožňuje bezpečné plánování na příští roky. Ocenění je konzervativní, a bere v úvahu možné konkurenční tlaky a volatilitu globálního polovodičového trhu.
Na základě této analýzy je odhadovaná hodnota jedné akcie TSMC přibližně 465 USD, zatímco aktuální cena činí 326 USD, což naznačuje potenciál růstu kolem 43 %. To ukazuje, že společnost nevyniká pouze silnými finančními základy, ale také představuje atraktivní příležitost pro investory, kteří věří v další růst sektoru polovodičů a umělé inteligence.
Zdroj: xStation5
Shrnutí a výhled hodnoty
TSMC zakončuje rok 2025 ve vynikající finanční kondici, s rekordními tržbami a působivou ziskovostí. Silný růst tržeb, vysoké marže a strategické investice do nejpokročilejších technologií, včetně masové výroby 2nm čipů, ukazují, že společnost nejen udržuje své vůdčí postavení, ale zároveň buduje pevné základy pro dlouhodobý růst.
Díky plánovaným kapitálovým výdajům ve výši 52–56 miliard USD v roce 2026 si TSMC zajišťuje technologické prvenství i výrobní kapacity pro klíčové zákazníky, jako jsou Nvidia, AMD, Apple a hlavní poskytovatelé cloudových služeb (hyperscaleři). To dokládá, že společnost vnímá boom umělé inteligence jako trvalý trend, nikoliv jako dočasnou módní vlnu.
