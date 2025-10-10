Akcie Venture Global padají o 17 % po prohře v arbitráži s BP kvůli nedodanému LNG

-
BP vyhrála arbitráž proti Venture Global kvůli nedodanému LNG.
-
Akcie Venture Global v premarketu klesly o 17 %, celkově už –48 % od IPO.
-
ICC shledala firmu odpovědnou za zdržení a nevhodné chování jako provozovatele.
-
Výsledek zvyšuje právní nejistotu a riziko dalších kompenzací ve sporech s dalšími odběrateli.
-
BP vyhrála arbitráž proti Venture Global kvůli nedodanému LNG.
-
Akcie Venture Global v premarketu klesly o 17 %, celkově už –48 % od IPO.
-
ICC shledala firmu odpovědnou za zdržení a nevhodné chování jako provozovatele.
-
Výsledek zvyšuje právní nejistotu a riziko dalších kompenzací ve sporech s dalšími odběrateli.
Akcie amerického dodavatele zkapalněného zemního plynu Venture Global se v předobchodní fázi v pátek propadly o 17 % poté, co společnost BP vyhrála arbitrážní spor týkající se nedodání LNG v rámci dlouhodobého kontraktu, který měl být aktivován koncem roku 2022.
Rozhodčí soud Mezinárodní obchodní komory konstatoval, že Venture Global porušil své závazky tím, že včas neoznámil zahájení komerčního provozu v zařízení Calcasieu Pass a nejednal jako „rozumný a obezřetný provozovatel“. BP a další energetické společnosti, včetně Shell, Edison a Galp, obvinily Venture Global, že zneužil situace a místo dodávek za smluvené ceny prodával plyn na spotovém trhu za vyšší ceny, čímž maximalizoval vlastní zisk.
Verdikt je výraznou ranou pro Venture Global, které předtím uspělo v podobné arbitráži vedené společností Shell. Nynější rozhodnutí ale zvyšuje právní rizika spojená s dalšími probíhajícími spory.
Podle analytičky Elviry Scotto z RBC Capital Markets je výsledek „do určité míry překvapením“ a může obnovit obavy investorů z dalších případných proher v arbitrážních řízeních. BP nyní usiluje o odškodnění přesahující 1 miliardu dolarů, přičemž konečné rozhodnutí o výši náhrad se očekává až v roce 2026.
Od svého vstupu na burzu 24. ledna 2025 akcie Venture Global ztratily přibližně 48 % své hodnoty, což firmě ponechává tržní kapitalizaci okolo 30,5 miliardy dolarů.
Graf VG.US (D1)
Cena akcií společnosti Venture Global se pohybuje pod klouzavými průměry EMA 50 (13,77 USD) i SMA 100 (14,29 USD), což je silný negativní signál. Z technického hlediska může jít o počátek nové sestupné vlny. RSI kleslo na 41,6, což sice ještě není přeprodaná zóna, ale svědčí o sílícím prodejním tlaku. Také MACD se dostal do záporných hodnot (–0,12) a nachází se pod signální linií.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak přijal poradní role u Microsoftu a společnosti Anthropic
Akcie Applied Digital rostou o 26 % po silných výsledcích a nové AI infrastrukturní smlouvě
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a rozšiřuje výzkum in vivo CAR-T terapií
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.