Akcie Webtoon vystřelily po dohodě s Disney: Platforma digitálních komiksů získává silný impuls

Akcie společnosti Webtoon Entertainment (ticker WBTN) v pre-market a po uzavření trhu vzrostly o zhruba 30-60 % poté, co vyšlo najevo, že se Walt Disney Company chystá vstoupit do strategického partnerství s touto platformou digitálních komiksů.
Co dohoda obsahuje
Dohoda mezi Disney a Webtoon spočívá ve vytvoření nové digitální komiksové platformy, která bude sdružovat více než 35 000 komiksů z rozsáhlého portfolia Disney: Marvel, Star Wars, Pixar a 20th Century Studios. Součástí dohody je také to, že Disney získá 2 % vlastnický podíl ve Webtoonu. Dohoda je zatím založena na tzv. non-binding term sheetu a stále je třeba dojednání finálních smluv a schválení regulačními orgány.
Reakce trhu a kontext
Na novinku trh zareagoval prudce. Akcie Webtoon se podle některých zdrojů zvýšily až o 55-60 %, což odráží optimismus ohledně využití Disneyho IP na platformě Webtoon. Před oznámením se akcie Webtoon v roce 2025 spíše potácely, takže tato dohoda představuje významný zlomový bod. Zdroj: xStation5
Webtoon, vlastněný korejskou společností Naver, vstoupil na americký Nasdaq v polovině roku 2024. Platforma si vybudovala širokou uživatelskou základnu po celém světě a proslavila se mimo jiné formátem vertikálního posouvání (vertical scroll) komiksů pro mobilní zařízení.
Proč to má význam
Dohromady několik faktorů dává této spolupráci velký potenciál:
-
Sjednocení Disneyho komiksových titulů na jediné digitální platformě by mohlo výrazně rozšířit obsahovou nabídku Webtoonu a přilákat nové i stávající fanoušky IP.
-
Disney, vlastnictvím 2 % podílu, má zájem na úspěchu Webtoonu, což může podpořit spolupráci i investice.
-
Pro Webtoon může přístup k licencím jako Marvel či Star Wars znamenat větší možnosti monetizace – předplatného, balíčků, možná propojení s jinými službami (některé zprávy zmiňují výhody pro předplatitele Disney+).
-
Dohoda může podnítit konkurenční tlak v odvětví digitálních komiksů / grafických novel, zejména u platforem či vydavatelů, kteří zatím nemají silné licencované portfolio.
Rizika a na co si dát pozor
-
Protože dohoda zatím není finální smlouvou, hrozí, že dojde ke změnám jejího rozsahu nebo podmínek, případně ke zpožděním kvůli regulačním překážkám.
-
Výzvy při integraci: licence, formátování komiksů, přizpůsobení mobilnímu prostředí, práva pro distribuci v různých regionech mohou být komplikované.
-
Hodnota nárůstu cen akcií je do značné míry založená na očekávání; udržený růst bude záviset na schopnosti Webtoonu přilákat předplatitele, monetizovat IP a kontrolovat náklady.
