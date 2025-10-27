Volkswagen volá po rychlém diplomatickém řešení sporu o Nexperii: Hrozí zastavení výroby

-
Spor mezi Čínou a Nizozemskem kvůli Nexperii ohrožuje automobilovou výrobu v Evropě.
-
Volkswagen a Bosch varují před možným zastavením výroby, pokud nedojde k rychlému řešení.
-
Čína zakázala export produktů Nexperie po zásahu nizozemské vlády.
-
Olaf Lies vyzývá k diplomatickému řešení a větší soběstačnosti Evropy v oblasti čipů a komponent.
Obchodní spor mezi Čínou a Nizozemskem kvůli výrobci čipů Nexperia začíná vážně ohrožovat evropský automobilový průmysl. Člen dozorčí rady Volkswagenu a zároveň premiér Dolního Saska Olaf Lies varoval, že bez rychlého diplomatického zásahu může dojít k narušení výroby, a to nejen u Volkswagenu, ale napříč dodavatelským řetězcem.
„Průmysl tento problém sám nevyřeší. Potřebujeme okamžité diplomatické řešení,“ uvedl Lies pro německou televizi ARD. Zároveň upozornil, že Evropa se může stát vedlejší obětí obchodní války mezi USA a Čínou, pokud nebude jednat samostatně a strategicky.
Spor se stupňuje: zákaz exportu z Číny
Napětí eskalovalo poté, co nizozemská vláda převzala kontrolu nad firmou Nexperia, jejímž vlastníkem je čínská společnost Wingtech, považovaná USA za možnou bezpečnostní hrozbu. V reakci na tento krok Čína zakázala export hotových produktů Nexperie, což okamžitě dopadlo na automobilky a dodavatele čipů.
Volkswagen i jeho klíčový dodavatel Bosch varují, že v případě nevyřešení situace může dojít k zastavení výroby. Bosch již připravuje scénář dočasného propouštění zaměstnanců (Kurzarbeit).
Evropa stále závislá na Číně
Lies zároveň přiznal, že úplná nezávislost evropských dodavatelů na Číně není v dohledné době realistická. Výroba polovodičů a elektronických komponent je v Evropě výrazně dražší, což činí evropské firmy méně konkurenceschopné.
„Musíme vytvořit podmínky, za kterých budeme schopni vyrábět konkurenceschopně i v Evropě,“ dodal Lies s výzvou směrem k národním státům i EU, aby urychlily investice do strategické soběstačnosti.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie společnosti Volkswagen se aktuálně obchodují na úrovni 92,40 EUR, tedy pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (95,02 EUR) i SMA 100 (95,85 EUR). RSI osciluje na hodnotě 44,2, což značí mírně negativní momentum bez známek přeprodanosti. MACD se nachází hluboko pod nulovou linií, i když histogram začíná mírně růst směrem k signální linii, což může naznačovat slabý pokus o konsolidaci nebo krátkodobý odraz.
Zdroj: xStation5
