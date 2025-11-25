Alibaba po výsledcích: Vyplatí se odlišná strategie?

-
Růst tržeb překonal očekávání
Ziskovost trpí kvůli marketingu a investicím
Méně peněz za více růstu ve srovnání s americkými „hyperscalery“
Nahradí růst AI a cloudu slabší výkonnost hlavního byznysu?
Alibaba, podobně jako Amazon, byla po většinu své existence tahounem v oblasti e-commerce. V posledních čtvrtletích jsou však obě společnosti investory čím dál více spojovány s AI a cloudem, přestože jejich hlavním byznysem zůstává online prodej. Alibaba, označovaná jako „čínský Amazon,“ včera zveřejnila výsledky, které trh přijal s nadšením. Akcie posílily o více než 4 % ještě před otevřením obchodování na americké burze.
To je zvlášť významné ve světle posledních týdnů, kdy se sentiment vůči AI a technologickým firmám výrazně zhoršil, a proto stojí za to se podívat, čím Alibaba investory přitahuje.
Tržby překvapily pozitivně – dosáhly 247 miliard juanů oproti očekávaným 243 miliardám. To představuje meziroční růst o 5 %, přičemž „srovnatelné tržby“ vzrostly až o 15 %.
Naopak zisk na akcii zklamal, když dosáhl jen 4,36 oproti očekávaným ~5,7. Provozní zisk se propadl až o 85 % a upravená EBITDA klesla o 78 %.
Zklamání z hlediska ziskovosti pramení ze dvou hlavních faktorů:
Společnost je jedním z lídrů čínského závodu v oblasti AI a masivně investuje do infrastruktury a výzkumu. Na základě cash flow lze nárůst výdajů na AI odhadnout na více než 85 %.
Další příčinou slabšího zisku jsou náklady na marketing a prodej – firma vede intenzivní marketingovou kampaň, zlepšuje kvalitu zákaznické zkušenosti a zavádí systém dotací k posílení svého podílu na trhu.
Při hodnocení výsledků nestačí sledovat jen celkové tržby. V čem má Alibaba významnou výhodu nad Amazonem, tedy nejbližším americkým konkurentem, je tempo růstu tržeb a zisků z cloudu a AI – zejména ve vztahu k nákladům.
Tržby divize Cloud Intelligence vzrostly o 34 %, upravený EBITA o 35 %, přičemž byla zachována marže 35 %.
Pozitivem je, že i přes výrazně nižší kapitálové výdaje a finanční zatížení, Alibaba dosahuje vyššího tempa růstu tohoto segmentu než Amazon.
Naopak v hlavním byznysu Alibaba zaostává – dosahuje výrazně nižších marží a tržeb z provozních činností, což znamená, že v případě selhání nebo zpoždění v cloudu a AI nemá dostatečný bezpečnostní polštář.
Přestože výsledky obsahují několik negativních prvků, investoři zatím dávají Alibabě a její strategii další hlas důvěry.
BABA.US (D1)
Zdroj: xStation5
