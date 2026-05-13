Alibaba reportuje první provozní ztrátu za pět let ❗

Nejnovější výsledky společnosti Alibaba (BABA.US) nevzbuzují optimismus a trh reaguje nervózně. Akcie klesají o 1–3 %. Ačkoli se společnost snaží argumentovat tím, že její obrovské výdaje na umělou inteligenci (AI) se nakonec vyplatí, čísla za čtvrtletí končící v březnu 2026 ukazují stagnaci. Tržby celé skupiny vzrostly pouze o 3 %, čímž zaostaly za odhady analytiků. Ještě horší je, že Alibaba zaznamenala první provozní ztrátu za pět let, tedy od pandemie. Jde o přímý důsledek prudkého nárůstu výdajů na vývoj AI a agresivního boje o nové uživatele.
Hlavní problém leží v jádru byznysu Alibaby, tedy v domácím e-commerce segmentu Taobao/Tmall. Tento segment byl největším zklamáním a rostl jen velmi mírně. Čínští spotřebitelé se zdají být „vyčerpaní“. Nikde jinde na světě nejsou vystaveni tak velkému množství slev a akcí a čínská ekonomika zároveň nepodporuje nákupy dražších produktů, což brzdí růst hodnoty transakcí. Na opačném konci stojí segment Cloud Intelligence. Zde je vidět světlo na konci tunelu. Tržby od externích zákazníků vyskočily o 40 % a produkty související s AI už tvoří 30 % této částky. To ukazuje, že poptávka po AI službách je reálná. Dynamický cloudový segment je však bohužel stále příliš malou částí byznysu na to, aby dokázal táhnout celou stagnující skupinu.
Dlouhodobý výhled vyvolává obavy o finanční zdraví společnosti. Alibaba se nachází ve složité situaci. Zaprvé je v Číně obtížné vydělávat na AI softwaru, protože tamní firmy nejsou zvyklé platit za software tak jako na Západě. Je třeba je dlouhodobě „vzdělávat“ a motivovat. Zadruhé Alibaba spaluje hotovost alarmujícím tempem. Negativní volné cash flow za toto čtvrtletí dosáhlo až 2,5 miliardy dolarů. Důvodem je nákladná cenová válka v rychlém e-commerce, například Ele.me, a výdaje na propagaci AI aplikace Qwen v rámci boje s ByteDance. Investoři tak dostávají stejnou dividendu a žádné nové informace o zpětném odkupu akcií. Trh v tuto chvíli vidí především rostoucí náklady, nikoli slibované zisky z AI transformace.
Výsledky za 4. čtvrtletí
- Tržby dosáhly 243,38 miliardy jüanů, což znamená růst o 2,9 % r/r. Očekávání činilo 246,51 miliardy jüanů.
- Tržby segmentu Alibaba International Digital Commerce Group dosáhly 35,43 miliardy jüanů, což představuje růst o 5,5 % r/r. Očekávání činilo 35,93 miliardy jüanů.
- Tržby segmentu Cloud Intelligence Group dosáhly 41,63 miliardy jüanů, což znamená růst o 38 % r/r. Očekávání činilo 41,44 miliardy jüanů.
- Tržby segmentu China E-commerce Business Group dosáhly 122,22 miliardy jüanů, zatímco očekávání činilo 126,03 miliardy jüanů.
- Upravený zisk na americkou depozitní akcii (ADR) dosáhl 62 centů oproti 12,52 jüanu před rokem. Očekávání činilo 6,04 jüanu.
- Upravená EBITDA dosáhla 16,44 miliardy jüanů, což znamená pokles o 61 % r/r. Očekávání činilo 24,06 miliardy jüanů.
- Upravený čistý zisk dosáhl 86 milionů jüanů oproti 29,85 miliardy jüanů před rokem. Očekávání činilo 15,08 miliardy jüanů.
- Tržby z ostatních aktivit dosáhly 65,46 miliardy jüanů. Očekávání činilo 64,61 miliardy jüanů.
Společnost vykazuje historickou ztrátu, která zůstávala několik čtvrtletí bez větší pozornosti. Zdroj: Bloomberg Financial LP
Denní graf akcií Alibaba (BABA.US) pokračuje v dlouhodobém downtrendu a cena zůstává stabilně pod klíčovým 200denním EMA. Lokální odraz byl tvrdě zastaven v rezistentní zóně tvořené EMA 50 a EMA 100, což v premarketu poslalo cenu přímo dolů ke klíčové podpoře na úrovni 131,74 USD. Udržení této horizontální hladiny při otevření hlavní seance bude zásadní pro zabránění kapitulace poptávky a testu psychologické hranice 130 USD. Zdroj: xStation
