Anthropic předbíhá OpenAI v závodě o bilionové IPO 💰

- Anthropic podal důvěrnou žádost o IPO a získal náskok před OpenAI v závodě o veřejný trh.
- Poslední financování ocenilo firmu na 965 miliard USD, což ji staví nad OpenAI.
- Klíčovým tématem pro investory budou marže, náklady na výpočetní výkon a cesta k ziskovosti.
- IPO Anthropic může nastavit ocenění pro celý sektor umělé inteligence, ale zároveň představuje velký test současné AI euforie.
Společnost Anthropic, která stojí za chatbotem Claude, udělala důležitý krok směrem na burzu. Firma podala důvěrnou žádost o IPO, čímž se v prestižním závodě o vstup na veřejný trh dostala před OpenAI. V prostředí, kde se umělá inteligence stává jedním z největších investičních témat posledních let, jde o mimořádně významný signál.
Nejde přitom pouze o otázku prestiže. Pro obě společnosti je vstup na burzu především cestou k obrovskému objemu kapitálu. Ten je nezbytný pro financování čipů, datových center, výpočetního výkonu i nábor nejlepších talentů. V sektoru umělé inteligence dnes platí, že kdo má lepší přístup ke kapitálu a infrastruktuře, může rychleji trénovat nové modely a udržet technologický náskok.
Anthropic v posledních měsících výrazně posílil svou pozici. Jeho poslední soukromé ocenění dosáhlo přibližně 965 miliard USD, čímž se společnost dostala nad OpenAI. Tento vývoj naznačuje, že investoři začínají vnímat Anthropic jako jednoho z nejsilnějších hráčů v oblasti pokročilé umělé inteligence, zejména díky růstu tržeb a silné pozici v oblasti podnikových AI nástrojů.
Důležitým faktorem je také schopnost zajistit si výpočetní kapacitu. Anthropic uzavřel významnou dohodu se SpaceX, která by mohla do května 2029 dosáhnout hodnoty až 45 miliard USD, pokud nebude předčasně ukončena. Taková dohoda ukazuje, jak obrovské náklady dnes stojí za vývojem nejpokročilejších AI modelů. Výpočetní výkon se stává strategickou surovinou, podobně jako ropa nebo elektřina v jiných průmyslových revolucích.
OpenAI však zůstává velmi silným konkurentem. Firma stojící za ChatGPT se podle dostupných informací rovněž připravuje na důvěrné podání žádosti o IPO a spolupracuje s velkými investičními bankami. Přestože Anthropic nyní působí jako společnost s vyšším tempem, OpenAI má stále mimořádně silnou značku, rozsáhlou uživatelskou základnu a významné partnerství v technologickém sektoru.
Pro veřejné investory bude zásadní, co obě firmy ukážou ve svých finančních výkazech. Trh nebude sledovat pouze růst tržeb, ale také skutečné náklady na provoz AI modelů, kapitálové výdaje, marže a cestu k budoucí ziskovosti. Právě zde se může rozhodnout, zda budou investoři ochotni platit extrémně vysoká ocenění, nebo zda začnou být vůči AI sektoru opatrnější.
Výhodou Anthropic je, že může jako první nastavit tón celého trhu. Pokud bude jeho IPO úspěšné, může to zvýšit chuť investorů i po akciích OpenAI. Zároveň ale nese riziko prvního hráče. Pokud veřejné finanční údaje odhalí příliš vysoké náklady nebo nejasnou cestu k zisku, může to ochladit očekávání vůči celému sektoru umělé inteligence.
Z investičního pohledu tak nejde jen o souboj dvou technologických firem. IPO Anthropic a případně následný vstup OpenAI na burzu mohou být jedním z největších testů současné AI euforie. Trh ukáže, zda je ochoten ocenit umělou inteligenci jako dlouhodobý růstový příběh, nebo zda začne požadovat tvrdší důkazy o udržitelné ziskovosti.
