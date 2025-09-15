Alphabet se připojuje k elitě: tržní kapitalizace dosáhla 3 bilionů USD

Dne 15. září 2025 dosáhl Alphabet, mateřská společnost Googlu, tržní kapitalizace 3 biliony USD poprvé ve své historii, čímž se stal třetí technologickou firmou, která tohoto milníku dosáhla – po Applu a Microsoftu. Tento průlom není jen symbolem tržního úspěchu, ale také odrazem důvěry investorů ve strategické směřování společnosti v oblastech umělé inteligence, cloudové infrastruktury a digitálních služeb.
Jedním z klíčových katalyzátorů tohoto růstu bylo rozhodnutí amerického soudu, které odmítlo možnost nuceného rozdělení Alphabetu na menší subjekty, což by se dotklo například prohlížeče Chrome nebo operačního systému Android. Toto rozhodnutí bylo vnímáno jako stabilizující signál pro investory, který umožní společnosti pokračovat v expanzi bez rizika narušení jejího technologického ekosystému.
Druhým pilířem rekordní valuace je konzistentně zlepšující se kvartální finanční výkonnost a rychlý rozvoj služeb postavených na umělé inteligenci. Zásadním tahounem je zejména pokračující vývoj jazykového modelu Gemini, který je čím dál častěji vnímán jako životaschopná alternativa ke ChatGPT. Alphabet úspěšně integroval Gemini do svých klíčových produktů a služeb, včetně vyhledávače, kancelářského balíku Workspace, reklamních platforem a cloudových řešení.
Mezi začátkem roku 2023 a druhým čtvrtletím 2025 vzrostly tržby společnosti Alphabet z přibližně 70 miliard USD na více než 95 miliard USD. Zároveň čistý zisk vzrostl z necelých 20 miliard USD na téměř 35 miliard USD v 1. čtvrtletí 2025, což představuje rekordní výsledek společnosti. Ve 2. čtvrtletí zůstal čistý zisk silný, pohyboval se kolem 30 miliard USD. Společnost rovněž zaznamenává stabilní růst ziskovosti.
Provozní marže překročila 30 % koncem roku 2023 a v roce 2025 se pohybovala kolem 34–35 %. Ještě výraznější byl čistý zisk, který v 1. čtvrtletí 2025 dosáhl téměř 38 %, což znamená, že Alphabet dokázal proměnit téměř čtyři z každých deseti dolarů tržeb v čistý zisk.
Dlouhodobá data potvrzují udržitelnost tohoto zlepšení. Společnost si udržuje vysokou kapitálovou efektivitu, což dokládá poměr EV/EBITDA na úrovni 21,15 a relativně nízké náklady kapitálu (WACC), které se v posledních čtvrtletích stabilizovaly pod 10 %. V praxi to znamená, že Alphabet generuje stále vyšší zisky při relativně nižším investičním riziku – klíčový faktor pro institucionální a dlouhodobé investory.
Společnost zároveň přináší mimořádně silné výnosy svým akcionářům. Od začátku roku 2020 dosáhl kumulativní výnos Alphabetu více než 250 %, čímž se zařadil na úroveň srovnatelnou s Microsoftem a Applem. Všechny tři společnosti výrazně překonaly index Nasdaq 100, který ve stejném období zaznamenal zisk mírně nad 150 %. To potvrzuje, že Alphabet nejen drží krok se svými konkurenty, ale stabilně buduje svou pozici jednoho z hlavních příjemců digitální transformace.
V tomto kontextu je však důležité zmínit, že Alphabet aktuálně není největší technologickou společností na světě. Tento titul nyní patří Nvidii, jejíž tržní kapitalizace překročila 4 biliony USD. Jako dodavatel klíčové infrastruktury pro AI modely – včetně GPU a řešení pro datová centra – se Nvidia stala základním pilířem nové digitální revoluce. Její růst ji staví do role hlavního vyzyvatele dosavadních lídrů trhu. Přestože Alphabet zůstává silným hráčem, nyní čelí rostoucí dominanci Nvidie v boji o vedoucí postavení v oblasti AI.
Úspěch Alphabetu však není výsledkem dočasné tržní euforie, ale dlouhodobého procesu transformace. Společnost se vyvinula z pouhého vyhledávače v multidimenzionální technologickou platformu, která zahrnuje umělou inteligenci, cloud computing, mobilní systémy, digitální média, podniková i spotřebitelská řešení, ale také projekty zaměřené na budoucnost, jako jsou autonomní vozidla nebo kvantové výpočty.
Pokud si Alphabet udrží současné tempo inovací a zároveň efektivně zvládne regulatorní výzvy a konkurenci v oblasti AI, má dobrou pozici k tomu, aby i v příští dekádě zůstal pilířem digitální ekonomiky.
