Amazon žaluje Perplexity AI kvůli tajnému přístupu AI agenta Comet k účtům zákazníků.
Obvinění zahrnují maskování automatické aktivity a bezpečnostní rizika.
Perplexity odmítá vinu a označuje žalobu za snahu potlačit inovace a konkurenci.
Spor otevírá širší otázky regulace autonomních AI nástrojů v online prostředí.
Americký technologický gigant Amazon podal žalobu na startup Perplexity AI kvůli jeho "agentickému" nákupnímu nástroji, který automatizovaně provádí objednávky jménem uživatelů. Podle žaloby nástroj Comet AI neoprávněně přistupoval k zákaznickým účtům Amazonu a maskoval automatizovanou aktivitu jako běžné lidské prohlížení.
Amazon v žalobě, podané u federálního soudu v Kalifornii, tvrdí, že chování Perplexity představuje zásah do soukromí zákazníků, narušuje kvalitu nákupního prostředí a ohrožuje bezpečnost účtů. Firma obvinila Perplexity, že ignorovala opakované výzvy k ukončení činnosti a úmyslně nastavila systém tak, aby se vyhnul identifikaci jako AI agent.
„To, že se jedná o kód místo páčidla, neznamená, že nejde o neoprávněný přístup,“ uvedl Amazon v ostrém prohlášení. Firma požaduje, aby Perplexity své chování okamžitě zastavila.
Startup Perplexity, který se snaží proměnit klasický webový prohlížeč na autonomního AI asistenta schopného provádět běžné úkoly jako nákup, s obviněním nesouhlasí. V reakci označil jednání Amazonu za snahu potlačit konkurenci a zneužít svého postavení na trhu: „Tohle je zastrašování. Amazon se nesnaží chránit zákazníky, ale svůj reklamní model,“ uvedl startup v blogovém příspěvku.
Perplexity tvrdí, že uživatelská přihlašovací data nejsou ukládána na serverech, ale pouze lokálně u uživatelů. Zdůrazňuje, že AI asistenti mají potenciál usnadnit nákupy a zlepšit uživatelský zážitek. Amazon však oponuje, že třetí strany by měly respektovat pravidla a otevřeně spolupracovat, pokud mají vstupovat do jeho ekosystému.
Tento spor ilustruje širší napětí mezi technologickými firmami ohledně pravidel pro využití autonomních AI agentů a jejich interakce s webovými službami. Zatímco Amazon sám vyvíjí vlastní nákupní asistenty jako „Buy For Me“ a AI agenta „Rufus“, současně brání přístup konkurenčních řešení do svého systému.
Graf AMZN.DE (D1)
Akcie společnosti Amazon zaznamenaly v posledních dnech prudký růst a aktuálně se obchodují na úrovni 215,85 EUR. Z technického pohledu cena výrazně překonala klouzavé průměry SMA 100 (192,97 EUR) a EMA 50 (195,31 EUR), což potvrzuje býčí trend. RSI se nachází na hodnotě 65,4, tedy těsně pod hranicí překoupenosti (70), což naznačuje, že trh má ještě určitý prostor pro další růst, i když tempo může být mírně zpomaleno. MACD zůstává v kladném teritoriu a ukazuje silné rostoucí momentum, přestože histogram naznačuje mírné zpomalení v posledních dnech – což může být důsledek krátkodobé konsolidace po prudkém růstu.
Zdroj: xStation5
