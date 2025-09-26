Amazon zaplatí 2,5 miliardy dolarů za klamání zákazníků při registraci do Prime

Společnost Amazon souhlasila s vyrovnáním ve výši 2,5 miliardy USD kvůli obvinění, že klamavě přihlašovala miliony zákazníků ke službě Prime. Podle americké Federální obchodní komise (FTC) Amazon zneužil nejasně formulovaných nabídek a ztíženého procesu zrušení předplatného, aby maximalizoval počet registrací.
Z celkové částky půjde 1 miliarda USD na pokutu a 1,5 miliardy USD bude rozděleno mezi zákazníky, kteří byli mezi 23. červnem 2019 a 23. červnem 2025 přihlášeni přes určité nabídky, ale službu téměř nevyužívali. Tito zákazníci automaticky obdrží částku 51 USD. Možnost získat kompenzaci mají také ti, kteří se pokusili Prime během daného období zrušit, ale neúspěšně.
FTC označila případ za svou druhou největší spotřebitelskou restituci v historii, čímž podtrhla svůj důraz na technologický sektor. Předseda FTC Andrew Ferguson označil dohodu za "monumentální vítězství" pro spotřebitele, kteří byli frustrováni těžko zrušitelnými předplatnými.
Amazon v rámci dohody neuznal vinu, ale zavázal se k několika změnám:
- Přidat viditelné tlačítko pro odmítnutí Prime během registrace.
-
Zjednodušit rušení členství.
-
Jasněji informovat o podmínkách předplatného.
-
Zavést dohled nezávislého auditora.
Společnost uvedla, že většina těchto změn již byla zavedena dříve, když byla pod vyšetřováním, a že chce jít dál a soustředit se na zákazníky.
Investoři na zprávu reagovali vlažně – akcie Amazonu zůstaly téměř beze změny. Důvodem je především skutečnost, že částka 2,5 miliardy dolarů odpovídá přibližně 33 hodinám tržeb společnosti, a tedy nepředstavuje vážné ohrožení její finanční stability. Program Prime, který přináší miliardové příjmy ze členství, zůstává i nadále klíčovým pilířem růstu.
V první polovině roku 2025 vygeneroval Amazon z předplatného 23,9 miliardy dolarů. Prime má hluboké postavení v amerických domácnostech a podle analytiků zůstává i po této aféře extrémně silným nástrojem zákaznické loajality.
Podle eMarketera "Amazon sice usnadnil zrušení Prime, ale program zůstává pro většinu domácností natolik atraktivní, že zůstane nedotčen."
