Amazon zrychluje doručování a digitalizaci díky umělé inteligenci

Amazon pomocí AI zrychluje doručování a zavádí inovace do logistiky a distribuce.
V roce 2025 doručil přes 13 miliard zásilek ve stejný/následující den, což znamená rekord.
AI je využívána i ve filmové produkci pod značkou Amazon MGM Studios.
Součástí změn je i restrukturalizace, snižování nákladů a zvýšený tlak na konkurenci.
Společnost Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) výrazně posiluje své zaměření na umělou inteligenci (AI) s cílem urychlit doručování, optimalizovat logistiku a snížit provozní náklady v rámci e‑commerce, médií i interního provozu. Tato technologická transformace je odpovědí na rostoucí konkurenční tlak i potřebu zvýšit efektivitu v době ekonomické nejistoty.
Rekordní rychlost doručování a inovace v logistice
V roce 2025 Amazon uskutečnil více než 13 miliard doručení ve stejný den nebo následující den, z toho přes 8 miliard pouze v USA – což znamená meziroční nárůst přes 30 %. Společnost zároveň rozšířila rychlé doručování do více než 4 000 menších měst a venkovských oblastí.
Tento pokrok je výsledkem technologických inovací: nová struktura skladů, mikrologistika ve vybraných prodejnách Whole Foods a AI nástroje pro plánování tras, předpovědi poptávky a řízení zásob.
AI i ve výrobě filmů a obsahu
Amazon zavádí umělou inteligenci i do své mediální divize – konkrétně prostřednictvím AI Studio v rámci Amazon MGM Studios. Cílem je urychlit produkci filmů a seriálů, snížit náklady a zefektivnit kreativní procesy s využitím generativní AI a automatizace.
Strategická transformace a dopady na zaměstnance
Transformace Amazonu zahrnuje také masivní restrukturalizaci a propouštění, které je částečně spojeno s implementací AI a automatizace. Společnost tak sází na dlouhodobou technologickou efektivitu, i když čelí kritice ohledně dopadů na zaměstnanost.
Konkurenční výhoda a budoucnost e‑commerce
Rychlé doručování se stává klíčovým polem konkurenčního boje. Amazon výrazně zvyšuje tlak na konkurenty jako Walmart, kteří rovněž rozvíjejí rychlé dodávky. AI přináší výhody nejen v rychlosti, ale i ve snížení nákladů, zvýšení přesnosti předpovědí a spokojenosti zákazníků.
