AMD posiluje o 3 % po oznámení integrace procesorů do systémů Oracle

- Oracle nasazuje 50 000 čipů AMD do své cloudové infrastruktury jako alternativu k Nvidii.
- Konkurenční boj mezi výrobci čipů nabírá na síle a rozhodnutí Oracle může změnit rozložení sil na trhu.
- Oracle nasazuje 50 000 čipů AMD do své cloudové infrastruktury jako alternativu k Nvidii.
- Konkurenční boj mezi výrobci čipů nabírá na síle a rozhodnutí Oracle může změnit rozložení sil na trhu.
Divize Cloud Infrastructure společnosti Oracle (ORCL.US) oznámila, že od druhé poloviny roku 2026 nasadí 50 000 GPU čipů od AMD (AMD.US) jako alternativu k řešením od Nvidie pro aplikace umělé inteligence. Tento krok signalizuje rostoucí konkurenci na trhu AI GPU, kde má Nvidia dlouhodobě dominantní postavení – její čipy byly použity mimo jiné při vývoji ChatGPT a ovládá více než 90 % trhu datových center.
Pro Oracle bude nová generace čipů AMD Instinct MI450 integrována do cloudové infrastruktury pro pokročilé AI aplikace, zejména v oblasti inference, kterou Oracle označuje jako klíčovou pro adopci nových čipů ze strany zákazníků.
Oznámení mělo okamžitý dopad na akciový trh – akcie AMD vzrostly o 3,07 % v premarketu na Wall Street.
Obecně je v posledních týdnech na trhu patrný jasný posun investičních preferencí směrem k AI infrastruktuře.
Samotná OpenAI, donedávna úzce spjatá s Nvidií, podepsala novou víceletou dohodu na čipy AMD s kapacitou 6 GW během několika let, což by – v případě plné realizace – mohlo vést k tomu, že OpenAI získá až 10% podíl ve společnosti AMD.
Díky dnešním ziskům před otevřením amerických trhů zůstávají akcie společnosti poblíž svých historických maxim.
Zdroj: xStation
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Výsledková sezóna: TSMC
Výhled na výsledky TSMC: Překvapí klíčový dodavatel čipů trh?
Tim Cook posiluje závazek Applu vůči Číně navzdory tlaku z USA
US Open: Americké indexy rostou díky očekávání konce snižování bilance Fedu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.