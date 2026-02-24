Amer Sports zklamal výhledem, akcie prudce oslabily 📉

-
Akcie klesly až o 8,6 % po slabém výhledu
-
Očekávaný zisk 0,28–0,30 USD je pod tržním odhadem
-
Marže mají činit jen 14–14,5 %
-
Tržby rostly o 28 %, ale náklady tlačí na ziskovost
Akcie společnosti Amer Sports Inc. výrazně oslabily poté, co firma zveřejnila slabší výhled na první čtvrtletí, než očekával trh. V předobchodní fázi ztratily až 8,6 %.
Slabší ziskovost než čekal trh
Společnost očekává upravený zisk ve výši 0,28–0,30 USD na akcii, zatímco analytici odhadovali 0,33 USD.
Také provozní marže má dosáhnout pouze 14–14,5 %, což je pod konsensem trhu na úrovni 16,2 %. Důvodem jsou vyšší náklady spojené s podporou značek Salomon a Arc’teryx.
Tržby rostou, marže klesají
Naopak tržby za čtvrté čtvrtletí meziročně vzrostly o 28 %, čímž překonaly očekávání. Tahounem byly segmenty technického oblečení a outdoorového vybavení, kam spadají právě značky Arc’teryx a Salomon.
Finanční ředitel Andrew Page uvedl, že pokles marží souvisí s investicemi do rozvoje značky Salomon.
Další rizika
Analytici upozorňovali na možné překážky:
-
Teplá zima v Číně, která mohla oslabit poptávku po zimním oblečení Arc’teryx
-
Doznívající kritika po sponzorování ohňostroje v Himalájích, jež vyvolala ekologické kontroverze
Investoři tak reagují především na obavy z růstu nákladů a tlaku na ziskovost, přestože růst tržeb zůstává solidní.
