Home Depot překonal odhady, poptávka po bydlení však zůstává opatrná 🏠

Srovnatelné tržby vzrostly o 0,4 %, nad očekávání
-
Akcie reagovaly růstem o přibližně 2 %
-
Velké rekonstrukce brzdí vysoké sazby a nejistota
-
E-commerce a profesionální segment zůstávají hlavními tahouny
Společnost Home Depot Inc. oznámila lepší než očekávané výsledky za poslední čtvrtletí, když srovnatelné tržby vzrostly o 0,4 %. Tento výsledek překonal konsenzus analytiků a potvrzuje stabilní poptávku po menších projektech v oblasti bydlení. Upravený zisk na akcii rovněž překonal odhady trhu. Akcie v předobchodní fázi posílily přibližně o 2 %.
Velké rekonstrukce stále stojí
Navzdory solidním číslům firma upozorňuje, že výraznější oživení trhu s bydlením zatím nenastalo. Podle finančního ředitele Richarda McPhaila zákazníci již tři roky odkládají větší rekonstrukce.
Brzdou zůstávají:
Vyšší úrokové sazby hypoték
Obavy z dostupnosti bydlení
Nejistota ohledně pracovního trhu
Hypoteční sazby sice mírně klesají a ceny nemovitostí stagnují, ale k výraznějšímu růstu poptávky bude podle vedení potřeba výraznější pokles sazeb a růst příjmů domácností.
E-commerce a profesionálové táhnou
Home Depot pokračuje v posilování segmentu profesionálních dodavatelů, kteří utrácejí více než běžní zákazníci. Společnost zároveň zaznamenala dvouciferný růst online prodejů již třetí kvartál v řadě.
Firma také diverzifikuje dodavatelské řetězce, aby zmírnila dopady celní politiky administrativy prezidenta Donald Trump. Některé produkty však v první polovině roku mírně zdraží.
Výhled zůstává opatrný
Společnost potvrdila celoroční výhled, ale upozorňuje, že ekonomické prostředí zůstává nejisté. Konkurent Lowe’s Cos. zveřejní své výsledky brzy, zatímco Walmart Inc. již minulý týden nabídla spíše konzervativní výhled.
