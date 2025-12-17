American Airlines míří zpět k luxusu: Prémiová transformace má napravit léta zaostávání

-
American Airlines zahajuje prémiovou transformaci, aby dohnala ztrátu vůči konkurentům.
-
Investuje do nových letadel, modernizace kabin, salónků a věrnostních programů.
-
Finančně zaostává – výnosy i spokojenost zákazníků jsou nižší než u Delty a United.
-
Výzvami zůstávají zpožděné dodávky, napětí se zaměstnanci a nízká provozní efektivita.
-
Společnost American Airlines se po letech sázky na úspory a masové cestování vydává novým směrem – zpět k luxusu a prémiovým službám. V reakci na rostoucí náskok konkurentů Delta Airlines a United Airlines spouští ambiciózní plán „customer reimagination“, který má zlepšit zákaznický zážitek, posílit loajalitu a přinést vyšší výnosy z lukrativního segmentu business a first class cestujících.
Nová strategie staví na rozšíření nabídky prémiových produktů – od sedaček s možností lůžkové úpravy přes soukromé kabiny, lepší catering (např. šampaňské Bollinger, káva Lavazza) až po rychlé Wi-Fi připojení. Změny se týkají jak dálkových letů, tak domácích prémiových tras, jako je New York – Los Angeles.
Ztráta pozice a nutnost změny
American Airlines čelí výraznému tlaku investorů i zaměstnanců. Akcie aerolinky klesly od začátku roku o 11 %, zatímco akcie Delty posílily o 18 % a United o 14 %. Za prvních devět měsíců roku vydělala American pouhých 12 milionů USD, oproti 3,8 miliardy USD u Delty a 2,3 miliardy USD u United.
Důvody zaostávání jsou hlubší: špatné rozhodnutí ohledně odstavování letadel, podcenění segmentu prémiových zákazníků, ztráta postavení na klíčových letištích (např. New York, Los Angeles) a problematické vztahy s cestovními kancelářemi. Navíc slabší provozní spolehlivost a nízké skóre spokojenosti klientů (např. v žebříčku J.D. Power) dále sráží reputaci aerolinky.
Prémiová ofenziva
Základem změn jsou nové letouny Boeing 787-9 a Airbus A321XLR, které budou nasazovány na výnosné transatlantické a domácí prémiové linky. Nový A321XLR nabídne tří-třídní konfiguraci se soukromými „suites“, což je v rámci úzkotrupého letounu novinka.
American plánuje i přestavbu starších letadel Boeing 777, ale projekt brzdí zpoždění v dodávkách sedadel a interiérů. První z nich je nyní upravován v Hongkongu.
Přichází také nové kreditní karty ve spolupráci s Citi, modernizace letištních salónků a návrat ke konkurenceschopným podmínkám pro obchodní cestující.
Výzvy na cestě
Transformace však bude nákladná a pomalá. EBITDA marže má sice do roku 2026 vzrůst z 7,3 % na 9 %, ale i to bude stále za konkurenty – Delta má v té době dosahovat 15 % a United 14 %.
Důležitým problémem zůstává i nespokojenost zaměstnanců. Odbory vytvářejí tlak na vedení, poukazují na nízké bonusy (např. pouze 0,6 % pro piloty AAL oproti 10 % u Delty) a vyzývají k personální odpovědnosti.
CEO Robert Isom připustil, že firma musí konečně doručit výsledky. „Pokud na tom nevyděláme, nikdo z nás tu dlouho nebude,“ uvedl na interním setkání.
Graf AAL.US (D1)
Akcie společnosti American Airlines aktuálně vykazují silný růstový trend, když během prosince prudce posílily a nyní se obchodují na úrovni 15,98 USD, což představuje několikaměsíční maximum. Cena se výrazně odrazila od technických úrovní a nachází se nad klouzavými průměry EMA 50 (13,55 USD) i SMA 100 (12,78 USD). Tato situace potvrzuje býčí nastavení trhu a pokračující pozitivní momentum. RSI dosahuje hodnoty 69,9, tedy je těsně pod hranicí překoupenosti, což naznačuje, že trh je silně podporován kupci, ale prostor pro další růst může být krátkodobě omezen.
Zdroj: xStation5
