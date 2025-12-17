Lennar klesá o 4,6 % po zveřejnění čtvrtletních tržeb💡

Lennar (LEN.US), jeden z největších amerických rezidenčních developerů, zveřejnil finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2025, které investory mírně zklamaly. Navzdory vysokému objemu prodejů byly finanční výsledky slabší než konsenzus a výhled na příští čtvrtletí naznačuje další zpomalení růstu tržeb.
Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl Lennar upraveného zisku na akcii (EPS) ve výši 2,03 USD, což je výrazně pod úrovní z předchozího roku (4,06 USD) i pod tržním očekáváním (2,24 USD). Tržby činily 9,37 miliardy USD, což představuje meziroční pokles o 5,8 %, avšak výsledek mírně překonal odhady analytiků. Hrubá marže z prodeje domů klesla na 17 % z 22,1 % před rokem. Průměrná prodejní cena domu činila 386 000 USD.
Výhled na první čtvrtletí 2026 je ještě konzervativnější: společnost očekává nové objednávky v rozmezí 18 000–19 000 kusů (očekáváno téměř 20 300) a hrubou marži mezi 15–16 % (tržní očekávání 16,9 %), což je ve všech bodech pod očekáváními trhu.
Analytici (včetně Citi, Barclays a RBC) zdůrazňují, že slabé výsledky a horší výhled potvrzují tlak na poptávku po bydlení, rostoucí konkurenci ze strany sekundárního trhu a nepřítomnost rychlé stabilizace marží, což se odrazilo v poklesu ceny akcií Lennaru ještě před otevřením dnešní seance.
Akcie společnosti se obchodují pod otevírací cenou ze středy, v oblasti nedávných minim ze dne 18. listopadu. Dokud se akcie udrží pod 100denním exponenciálním klouzavým průměrem (fialová křivka v grafu), technický downtrend pravděpodobně přetrvá.
Zdroj: xStation
