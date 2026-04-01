Americký plyn překvapil rekordy: těžba i export dál rostou 🔥

- Suchá produkce plynu v USA vzrostla na 108,6 Bcf denně, nejvýše za leden od roku 1973.
- Domácí spotřeba klesla o 3,3 %, přesto zůstala historicky velmi silná.
- Čistý export dosáhl rekordních 15,9 Bcf denně.
- LNG export vzrostl o 29,9 % a potvrdil sílící roli USA na světovém trhu.
- Suchá produkce plynu v USA vzrostla na 108,6 Bcf denně, nejvýše za leden od roku 1973.
- Domácí spotřeba klesla o 3,3 %, přesto zůstala historicky velmi silná.
- Čistý export dosáhl rekordních 15,9 Bcf denně.
- LNG export vzrostl o 29,9 % a potvrdil sílící roli USA na světovém trhu.
Americký trh se zemním plynem vstoupil do roku 2026 ve velmi silné kondici. Podle lednových dat vzrostla suchá produkce plynu meziročně už jedenáctý měsíc v řadě a dosáhla objemu 3 366 miliard kubických stop, tedy 108,6 Bcf denně. To představuje meziroční růst o 4,0 % oproti lednu 2025. Zároveň jde o nejvyšší lednovou denní produkci od roku 1973, což potvrzuje pokračující expanzi amerického plynárenského sektoru.
Rostla také hrubá těžba, která v lednu činila 4 092 Bcf, respektive 132,0 Bcf denně. I zde šlo o meziroční nárůst o 4,0 % a zároveň o nejsilnější lednové tempo od roku 1980. Na straně nabídky tedy trh ukazuje vysokou odolnost a schopnost navyšovat objemy i při vysoké srovnávací základně.
Spotřeba plynu naopak mírně oslabila. Celková domácí spotřeba dosáhla 3 794 Bcf, tedy 122,4 Bcf denně, což znamená meziroční pokles o 3,3 %. Přesto zůstala na historicky velmi vysokých úrovních a šlo o druhou nejvyšší lednovou denní spotřebu od roku 2001. Pokles se projevil ve všech čtyřech hlavních spotřebitelských segmentech:
- V rezidenčním sektoru dodávky klesly na 31,5 Bcf denně, což je meziročně o 5,9 % méně.
- Komerční sektor odebral 19,0 Bcf denně, tedy o 3,4 % méně než před rokem, i tak ale šlo o druhé nejsilnější lednové tempo od roku 1973.
- Průmyslové dodávky dosáhly 26,2 Bcf denně a klesly o 1,9 %, přesto i zde zůstaly na druhé nejvyšší lednové úrovni od roku 2001.
- Výroba elektřiny spotřebovala 35,3 Bcf denně, což znamenalo pokles o 2,8 %.
Velmi silný obrázek ale přinesl zahraniční obchod. Čistý export zemního plynu dosáhl v lednu 494 Bcf, tedy 15,9 Bcf denně, což je nejvyšší lednová hodnota od začátku sledování v roce 1973. Spojené státy tak exportovaly přibližně 2,5krát více plynu, než dovezly. Celkový export vzrostl na 26,9 Bcf denně, meziročně o 20,0 %, a také zde šlo o rekordní lednové tempo.
Výrazně se dařilo i LNG. Spojené státy v lednu 2026 vyvážely 17,4 Bcf denně zkapalněného zemního plynu do 29 zemí, přičemž denní tempo LNG exportu bylo meziročně vyšší o 29,9 %. To potvrzuje, že právě zahraniční poptávka zůstává jedním z hlavních motorů amerického plynárenského trhu.
Z pohledu investorů data ukazují na velmi silnou nabídkovou základnu, ale zároveň i pokračující význam exportního příběhu. Domácí spotřeba sice meziročně mírně klesla, sektor však dál těží z rekordní produkce a rostoucího významu USA na globálním trhu se zemním plynem.
Graf NATGAS (H4)
Cena zemního plynu se aktuálně pohybuje okolo 2,858 USD a drží se těsně nad důležitou supportní zónou v oblasti 2,83–2,85 USD. Trh se zároveň nachází pod EMA 50 na úrovni 2,932 USD i pod SMA 100 na hodnotě 3,015 USD, což potvrzuje převahu prodejců a pokračující medvědí technické nastavení ve střednědobém horizontu. Vývoj v posledních dnech ukazuje, že každé růstové nadechnutí bylo zatím pouze krátkodobé a cena nedokázala udržet pohyb nad klouzavými průměry. Právě oblast kolem 2,93 USD nyní představuje nejbližší rezistenci, zatímco pásmo kolem 3,01 USD je ještě významnější bariérou pro případné obratové scénáře. Dokud zůstane zemní plyn pod těmito úrovněmi, trh bude nadále působit slabě.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥
Zlato roste o 2 % kvůli oslabujícímu americkému dolaru 📈
Drahé kovy rostou po uklidnění situace v Íránu📈
Válečné posuny na forexovém trhu: USD prudce klesá 💥; AUD, NZD a CHF se odrážejí vzhůru 🚀
